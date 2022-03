Guerre en Ukraine : trois familles de réfugiés sont arrivées au camping d'Évron

Ce dimanche 13 mars au soir, douze Ukrainiens sont arrivées en Mayenne de Paris après avoir fui la guerre dans leur pays. Ces trois familles ont été pris en charge au camping municipal d'Évron, mis à leur disposition par son propriétaire Emilien Leroy. "Ça me paraissait complètement naturel de pouvoir participer à l'effort à cet effort là et on le fait avec grand plaisir, en espérant que les gens se sentent bien chez nous." Elles ont désormais un bungalow individuel par famille, avec cuisine et deux ou trois chambres.

À leur descente du bus, les trois familles ont été accueillies par la maire déléguée d'Évron, Isabelle Dutertre et le sous-préfet de la Mayenne qui leur ont proposé d'entamer les démarches administratives pour la demande de droit d'asile.

Des traducteurs se sont portés volontaires pour les aider, comme Caroline, 21 ans, arrivée elle aussi d'Ukraine la semaine dernière. "Je m'inquiétais de quitter l'Ukraine, je me disais que c'était peut être de la trahison. Mais je suis ravie d'être utile ici pour les Ukrainiens."

La Banque alimentaire de la Mayenne était également présente pour leur apporter de la nourriture. "On a apporté le nécessaire pour qu'ils aient de quoi manger pour une semaine et après, on s'adaptera au quotidien à leurs besoins", explique Miguel Sanchez, président de la Banque alimentaire 53.