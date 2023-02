Guerre en Ukraine : un an après son arrivée dans le Nord-Mayenne, Evgenia se sent presque chez elle

Un an après son arrivée à La Chapelle-au-Riboul dans le Nord-Mayenne, Evgenia a réussi à se reconstruire une vie. Elle habite chez des habitants de la commune avec ses deux enfants. Le plus petit est à l'école de La Chapelle et la grande va au collège à Bais, à sept kilomètres. Après plusieurs mois sans travail, Evgenia est embauchée juste en face de son logement, dans l'entreprise Remorques Lambert. "Tout va très bien", répond tout sourire la jeune femme de 30 ans originaire d'Odessa à l'est de l'Ukraine.

Un avenir meilleur

Evgenia est arrivée en France par Paris le 9 mars 2022 avant de rejoindre La Chapelle-au-Riboul le 11 et elle ne compte pas en repartir. " La ville d'où je viens est toujours en guerre, c'est dangereux d'y retourner et donc j'aimerais rester en France pour que mes enfants aient un avenir meilleur et pour qu'ils ne voient pas l'horreur qu'il se passe actuellement dans notre ville. "

"Ça a été un élan de solidarité"

Grâce au maire, Jérôme Harault, Evgenia prend des cours de français à la mairie. "Les cours les plus roches sont à Laval et pour s'y rendre, ce n'était pas pratique, explique le maire de La Chapelle-au-Riboul. Une équipe de dix bénévoles se relaient à la mairie deux fois par semaine, toutes les semaines."

Depuis le début de la guerre en Ukraine, le maire et les habitants de cette petite commune du Nord-Mayenne n'ont pas seulement mis en place des cours de français. "Les habitants ont ouvert leurs portes pour accueillir les Ukrainiennes chez eux, directement au sein de leur famille, leur offrir une chambre, reconnaît Jérôme Harault. On n'a pas compté nos heures et le temps que ç'a demandé. Ça a été un élan de solidarité qui a vu le jour. C'est le côté : on ne peut pas fermer ses frontières, fermer sa porte aux personnes qui viennent se mettre en sécurité. Là, on avait face à nous des femmes et des enfants. Donc, à un moment donné, on ne se pose pas vraiment la question de savoir si on peut ou pas. On fait en sorte."