Guerre en Ukraine : un appel aux dons en Drôme pour soutenir un camp de réfugiés ukrainiens

Sacs de couchage, couvertures, habits chauds mais aussi des pansements, du lait maternel ou encore des produits d'hygiène... "la demande classique des camps de réfugiés" explique Claude Lett, le président d'AAIP, basée à Valence.

L'association est dans l'humanitaire depuis les années 80. "On avait déjà commencé à travailler sur des camps de réfugiés à l'époque des conflits en Bosnie et en Serbie" raconte Claude Lett, "l'idée a germé dans la tête de toutes les structures dès vendredi, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose". En collaboration avec les services des Nations Unies et l'Office mondial de l'Immigration, c'est pour un camp de réfugiés en cours de constitution en Moldavie, petit pays frontalier de l'Ukraine, qu'AAIP va apporter son aide. Selon les secours sur place, "entre 10 000 et 20 000" réfugiés sont déjà sur site. Et leur nombre devrait grossir.

Où donner ?

D'où le besoin de produits de première nécessité. AAIP devrait faire partir la semaine prochaine un premier semi-remorque à destination du camp. La collecte est ouverte jusqu'au 15 mars.

Pour rassembler les dons, les points de collecte sont désormais fixés : dans les casernes de Nyons, Crest, Etoile, Tain, Dieulefit, Montélimar, Die, Romans et Tulette, mais aussi dans les mairies de Saint-Paul-Trois-Châteaux et de Saint-Barthélémy-de-Vals.

Claude Lett appelle aussi aux dons d'argent, "les convois, on va les payer. Les transporteurs ne vont pas nous faire des cadeaux. Donc il y a la partie recherche d'habits, de couvertures, mais aussi la partie recherche d'argent pour le transport."

Une pièce de théâtre est organisée vendredi 4 mars dans la salle de réception du Crédit Agricole de Valence, par la troupe Le Théâtre de la Pierre, qui jouera "L'Hôtel des Deux mondes." Les bénéfices seront reversés à AAIP.