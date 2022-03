Guerre en Ukraine : un bus part du Mans avec du matériel et reviendra avec des réfugiés

A l’aller : 14m3 de matériel. Au retour : 63 réfugiés. Un car part ce vendredi matin du Mans en direction de la frontière entre la Pologne et l’Ukraine. Cette opération d’envergure est menée par l’association Rotary (et tout particulièrement son « district 1510 » qui regroupe les départements de la Sarthe, la Loire Atlantique, le Maine-et-Loire, la Vendée et les Deux Sèvres). « Au départ, nous avions imaginé affréter un camion pour acheminer des produits de première nécessité. Mais nous serions rentrés à vide. Nous avons donc choisi de partir en bus », explique Philippe Moreau, l’un des coordinateurs de cette action.



Surtout des médicaments

Parmi ce matériel provenant de dons, une bonne part de médicaments : « des compresses, des pansements, des antiseptiques qui pourront servir aux médecins de guerre », détaille le Sarthois. « Une entreprise nous a aussi offert des lampes qui aideront à la réalisation de petites opérations chirurgicales », poursuit-il. « Nous affrétons aussi des blocs électrogènes avec onduleurs pour recharger des ordinateurs et des téléphones portables car nous savons que le courant sera coupé ». Les cartons comporteront également du matériel plus classique comme des couvertures, des lits de camp et même des peluches. L’ensemble sera déchargé à Chelm, en Pologne, commune frontalière de l’Ukraine. « Nous n’irons pas au-delà car nous ne sommes pas des combattants », précise le médecin à la retraite. "Cette livraison servira à alimenter une base arrière de la résistance", indique le Sarthois.



"Plus de familles d'accueil qu'il ne faut!"

Après avoir déposé le matériel, l’équipe, composée de quatre chauffeurs, deux médecins et cinq accompagnants prendra la direction de Lublin, en Pologne à 120 kilomètres de la frontière, où des membres du Rotary ukrainien leur présenteront les femmes et les enfants qui rejoindront la France. « Nous avons plus de familles d’accueil qu’il ne le faut », se réjouit Philippe Moreau l’un des coordinateurs de l’opération. « Nous avons également prévu des familles d’appoint, pour soutenir et aider les familles d’accueil, par exemple pour faire découvrir la ville, sortir les enfants et, tout simplement, permettre aux accueillants de souffler ».



Deux nuits dans le car

Le voyage sera long. « Nous comptons entre 26 et 28 heures. Nous allons passer une nuit complète dans le bus. Puis une nuit à l’hôtel. Et une nouvelle nuit complète dans le bus avec les réfugiés. Ce sera certainement le moment le plus difficile. Celui qui sera le plus chargé émotionnellement », prédit Philippe Moreau. Les Ukrainiens sont attendus au Mans, place du jet d’eau, au Mans, ce lundi 14 mars dans l’après-midi. Les réfugiés rejoindront alors leurs familles d’accueil dans les cinq départements de l’Ouest de la France participant à cette opération de solidarité.

► Le Rotary "district 1510" précise qu'il peut recevoir des dons pour assurer l'intégration, l'habillement, l'équipement des foyers et aide à l’alimentation de ces réfugiés ukrainiens. (IBAN : FR76 1548 9048 2100 0943 3480 756 - BIC : CMCIFR2A - En indiquant dans le motif du virement : Ukraine – Nom de votre ville)