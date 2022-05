C'est le 71e jour de conflit en Ukraine. La Russie a annoncé un cessez-le-feu à Azovstal, à Marioupol, pour ouvrir un couloir humanitaire ce jeudi. De nouvelles frappes mortelles ont eu lieu dans l'est et l'ouest du pays.

Guerre en Ukraine : un cessez-le-feu doit entrer en vigueur à Azovstal, frappes dans l'est et l'ouest du pays

Au 71e jour de la guerre en Ukraine, la Russie a annoncé une trêve à l'aciérie d'Azovstal en vue d'évacuer des civils dès ce jeudi matin. Mais l'offensive continue sur plusieurs villes de l'est et l'ouest du pays, faisant plusieurs victimes. Le point sur ce qu'il faut retenir ce jeudi.

L'essentiel

Après de violents combats à l'aciérie Azovstal, la Russie annonce un cessez-le-feu

La Commission européenne propose un embargo progressif sur le pétrole russe, mais la Hongrie refuse

Les forces russes ont continué mercredi leur offensive dans l'est, tout en frappant de nombreuses cibles dans l'ouest

La situation sur le front militaire

Un cessez-le-feu doit entrer en vigueur à Azovstal

Un cessez-le-feu unilatéral russe de trois jours doit entrer en vigueur jeudi matin autour de l'aciérie de Marioupol, alors que la Russie avait lancé un assaut sur le site."Les forces armées russes vont ouvrir un couloir humanitaire de 08h00 à 18h00 heure de Moscou (de 05h00 à 15h00 GMT) les 5, 6 et 7 mai à partir du site de l'usine métallurgique Azovstal pour évacuer des civils", a indiqué mercredi soir le ministère de la Défense dans un communiqué. "Sur cette période, les forces armées russes et les unités de la République populaire du Donetsk (unilatéralement proclamée par les séparatistes prorusses, NDLR) vont cesser le feu et les hostilités unilatéralement", a-t-il poursuivi, assurant que les civils ayant trouvé refuge dans l'usine seraient autorisés à rejoindre la Russie ou les territoires contrôlés par Kiev.

L'état-major ukrainien a fait savoir dans son point quotidien vers 04H00 GMT jeudi que "les envahisseurs russes concentrent leurs efforts à bloquer et à essayer de détruire nos unités dans la zone d'Azovstal. Avec le soutien de l'aviation, l'ennemi a repris l'offensive pour prendre le contrôle de l'usine".

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué dans son message vidéo quotidien que 344 personnes avaient été évacuées mercredi de Marioupol et de ses environs vers Zaprorijjia, ville sous contrôle ukrainien située à quelque 230 km de là. "Il y a encore des civils. Des femmes, des enfants", a-t-il affirmé.

La situation à Marioupol, des combats dans l'usine Azovstal.

Frappes à l'est et à l'ouest

Les forces russes ont continué mercredi leur offensive dans l'est, tout en frappant de nombreuses cibles dans l'ouest, de Lviv à la région montagneuse jusque-là préservée de Transcarpatie, non loin de la frontière hongroise. Une frappe russe a fait deux morts et onze blessés, tous des civils, dans le village de Chandrygolove, a déploré le gouverneur de la région de Donetsk Pavlo Kyrylenko. D'autres ont fait un mort et un blessé, un enfant, aux alentours de Kharkiv. Dans le sud, des explosions ont eu lieu à Mykolaïv, ont annoncé les autorités locales.

"Grâce au succès d'actions des défenseurs ukrainiens, l'ennemi a perdu le contrôle de plusieurs localités près des régions de Mykolaïv et Kherson", a indiqué jeudi l'état-major ukrainien jeudi matin.

La Russie simule des tirs à capacité nucléaire

Moscou a annoncé dans la soirée mercredi que son armée avait simulé des tirs de missiles à capacité nucléaire dans l'enclave russe de Kaliningrad située entre la Pologne et la Lituanie, deux pays membres de l'UE. Plus de 100 militaires ont participé à ces exercices.

Les unités de combat se sont également exercées à des "opérations dans des conditions de radiation et de contamination chimique", a indiqué le ministère russe de la Défense.

La Russie a placé ses forces nucléaires en état d'alerte peu après l'envoi de ses troupes en Ukraine le 24 février.

Point de situation sur la guerre dans l'est du pays.

La situation diplomatique et les réactions internationales

L'UE propose un embargo progressif sur le pétrole russe, mais la Hongrie refuse

La Commission européenne a proposé un embargo progressif de l'UE sur le pétrole et les produits pétroliers achetés à la Russie, en représailles à la guerre en Ukraine, a déclaré mercredi sa présidente, Ursula von der Leyen. "Nous renoncerons progressivement aux livraisons russes de pétrole brut dans les six mois et à celles de produits raffinés d'ici à la fin de l'année", a-t-elle détaillé devant les eurodéputés à Strasbourg, en présentant un sixième paquet de sanctions contre Moscou.

Mais un peu plus tard dans la journée, cette volonté a été contrariée par la Hongrie et son Premier ministre Viktor Orban. Il a assuré que le projet ne pouvait pas "être soutenu dans sa forme actuelle". Le ministre des Affaires étrangères Peter Szijjarto confirme en disant ne pas pouvoir "voter pour". Le pétrole russe représente environ un quart des importations de pétrole de l'UE. L'Ukraine a déclaré que les pays de l'UE refusant un embargo sur le pétrole russe seront "complices" de crimes de guerre.

La Hongrie qui, comme la Slovaquie, doit être exemptée de cet embargo. Ces deux pays, enclavés et totalement dépendants des livraisons par l'oléoduc Droujba, pourront continuer leurs achats à la Russie en 2023, a précisé un responsable européen. Cette dérogation pose problème, car la Bulgarie et la République tchèque veulent également en bénéficier, ont expliqué des diplomates informés des discussions menées par la Commission.

D'autres sanctions envisagées

Bruxelles propose également d'exclure trois banques russes supplémentaires, dont Sberbank, de loin le plus gros établissement du pays (environ un tiers du secteur bancaire), du système financier international Swift.

Le chef de l'Eglise orthodoxe russe, le patriarche Kirill, pourrait aussi être sanctionné, propose la Commission. La nouvelle liste, qui devra encore être approuvée par les Etats membres, comprend 58 personnalités, dont de nombreux militaires russes, mais aussi la femme, la fille et un fils du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Les sanctions consistent en une interdiction d'entrée dans l'UE et un gel des avoirs. Plus d'un millier de personnes sont déjà inscrites sur la liste noire européenne.

L'UE veut soutenir encore plus militairement la Moldavie

L'Union européenne va "considérablement accroître" son soutien militaire à la Moldavie, a annoncé mercredi le président du Conseil européen Charles Michel, après des attaques dans une région séparatiste prorusse de ce pays frontalier de l'Ukraine faisant craindre une déstabilisation. "L'UE est pleinement solidaire de votre pays, la Moldavie. Il est de notre devoir européen d'aider et de soutenir votre pays et d'accroître notre soutien à votre stabilité, sécurité et intégrité territoriale", a-t-il ajouté.

La Finlande veut une adhésion rapide à l'Otan

La Finlande espère une ratification "la plus rapide possible" par les 30 membres de l'Otan, en cas de candidature seule ou avec la Suède pour rejoindre l'alliance atlantique, a affirmé mercredi sa Première ministre Sanna Marin. Helsinki mène aussi des discussions avec les principaux pays de l'alliance pour obtenir des garanties de protection durant la période d'adhésion qui peut durer plusieurs mois.

La situation humanitaire et la solidarité avec les Ukrainiens

Selon le Haut Commissariat aux réfugiés de l'Onu (HCR), plus de 5,4 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays. Les femmes et les enfants représentent 90% de ces réfugiés, les hommes de 18 à 60 ans, susceptibles d'être mobilisés, n'ayant pas le droit de partir. Plus de 7,7 millions de personnes ont quitté leur foyer mais se trouvent toujours en Ukraine, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).