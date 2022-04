Guerre en Ukraine : un convoi de 27 camions est parti depuis Evreux direction la frontière ukrainienne

Un convoi de 27 camions, 87 bénévoles. Le département de l'Eure a sorti les gros moyens pour envoyer des tonnes de dons aux réfugiés ukrainiens qui se trouvent à la frontière de leur pays avec la Roumanie. "Nous sommes 87 à partir, des élus départementaux, municipaux, des maires, des restaurateurs, un acteur, des gens du territoire", décrit Frédéric Duché, vice-président du département.

La neige n'a pas freiné le départ

Même s'il a neigé ce vendredi matin, la météo n'a pas freiné le départ du convoi. "On a eu plus de dons que de camions, on a dû prendre un camion à la dernière minute hier (jeudi)", ajoute Frédéric Duché. "Les gens ont besoin de produits d'hygiène, de secours, pour animaux par exemple", détaille le vice-président de l'Eure.