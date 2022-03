Guerre en Ukraine : un convoi humanitaire est parti d'Orléans pour les réfugiés, à Cracovie en Pologne

Un convoi humanitaire est parti d'Orléans ce lundi matin vers Cracovie (Pologne), ville jumelée avec Orléans. Les denrées alimentaires, vêtements et produits d'hygiène récupérés par la ville d'Orléans et plusieurs entreprises locales seront distribués aux réfugiés Ukrainiens sur place.

Un camion de Deret Logistique est parti d'Orléans vers Cracovie avec des denrées alimentaires et produits d'hygiènes pour les réfugiés Ukrainiens.

La guerre se poursuit en Ukraine. Au 12e jour, la ville d'Orléans envoie un convoi humanitaire à destination de Cracovie (Pologne), pour aider les réfugiés qui s'y trouvent. La ville polonaise accueille près d'un millier de civils chaque jour depuis le début du conflit, assure son maire Jacek Majchrowski. Plusieurs entreprises du Loiret ont participé pour remplir ce camion de denrées alimentaires non périssables, de produits d'hygiène et de vêtements. Il est parti ce lundi matin des entrepôts de Deret Logistique à Saran pour un voyage de 1.700 kilomètres.

"C'est bien de faire une belle action quand on voit ces familles de réfugiés, ces enfants, ça nous touche forcément", glisse Jean-Jacques Jambut, le président de Deret Logistique. Le plus dur finalement, estime le président de la société, était de trouver un chauffeur qui acceptait de rouler jusqu'à Cracovie. Le choix s'est porté sur Bertrand, l'un de ses salariés, qui a immédiatement accepté. "C'est important ! D'une part parce que c'est mon métier et, d'autre part, parce qu'il faut aider ces personnes en difficulté", sourit le chauffeur.

Deux autres convois prévus

Deux autres convois devraient également partir cette semaine vers la Pologne selon le maire d'Orléans, Serge Grouard. Un premier contenant beaucoup de produits alimentaires et un second, cette fois, avec des médicaments. "Des produits également de première nécessité, mais malheureusement pour soigner", indique l'élu.