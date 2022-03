Guerre en Ukraine : un convoi humanitaire impressionnant au départ de Besançon

Un convoi humanitaire impressionnant va s'élancer de Besançon ce samedi soir tard, pour rejoindre la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, afin d'aider les Ukrainiens frappés par la guerre. Ce convoi franc-comtois composé de citoyens a été lancé par le boulanger de Besançon Stéphane Ravacley, connu pour avoir régularisé son apprenti après une grève de la faim en 2021. Son appel aux dons a permis de récupérers des milliers de produits dans toute la Franche-Comté.

15 camions, deux ambulances et des voitures

Résultat : ce convoi va transporter plus de 200 m3 de vêtements, nourriture, matériel médical, couvertures, et produits d'hygiène, répartis dans des centaines de cartons et acheminés dans quinze camions et plusieurs voitures. Deux ambulances font aussi le trajet et l'une d'entre elles restera sur place, offerte aux Ukrainiens. Pour assurer ce transports, une centaine de bénévoles font le voyage avec aussi des soignants pour aider les blessés sur place.

Arrivée prévue près de la frontière avec l'Ukraine

Le départ est prévu ce samedi vers 23 heures, en présence de donateurs, d'élus ou de chefs d'entreprises qui ont participé à la collecte ou soutenu l'opération. Ensuite, le convoi va traverser une partie de l'Europe en passant par l'Allemagne, la République tchèque et la Pologne. Il doit arriver à Chelm, une ville polonaise située à 28 kilomètres de la frontière ukrainienne, lundi. La distribution devrait commencer mardi matin.

France Bleu Besançon dans le convoi !

France Bleu Besançon vous fera vivre cette mobilisation citoyenne impressionnante. Un de nos journalistes, Dylan Jaffrelot, montera dans un camion et assistera à tout le trajet, jusqu'à la distribution des produits collectés. Un périple à vivre sur France Bleu Besançon, nos réseaux sociaux et francebleu.fr/besancon

Les bénévoles trient et chargent les camions à Besançon. © Radio France - Dylan Jaffrelot