Guerre en Ukraine : un couple de Ligériens récolte 20 tonnes de dons en quelques jours

On savait que les Ligériens avaient le cœur sur la main. Laurent Bonnet, habitant de Saint-Christo-en-Jarez, en a fait l'expérience. Il a lancé une collecte pour venir en aide aux Ukrainiens et a récolté 20 tonnes de dons en seulement quelques jours.

Il voulait faire "un petit geste" pour l'Ukraine. Mais Laurent Bonnet, un habitant de Saint-Christo-en-Jarez, ne s'attendait sûrement pas à recevoir autant de dons. Marié à une Ukrainienne qui a encore sa famille et ses amis sur place, il a lancé en début de semaine un appel à la solidarité pour récolter des vêtements, de la nourriture et du matériel médical. Et les Ligériens ont été au rendez-vous : environ 20 tonnes de donc ont été récoltés.

"Ça a pris une ampleur énorme"

"Il m'a demandé s'il pouvait utiliser un coin d'un hangar annexe", explique Cédric, patron de l'entreprise de métallurgie de La Talaudière où travaille Laurent. "J'ai dit pas de problème." Sauf que depuis, les voitures de particuliers défilent sur le parking. "Ma fille a balancé ça sur les réseaux sociaux et ça a pris une ampleur énorme", lâche Laurent. "Je m'attendais à 3 tonnes 5 et je me suis fait envahir."

Ce vendredi, on a du mal à se déplacer dans ce bâtiment de 400 mètres carrés, où une trentaine de bénévoles s'activent pour trier tout ce qui arrive. "On reçoit des sacs où tout est mélangé, vêtements, serviettes, savons... et nous on repartit ça dans des grosses caisses en fonction des tailles et des sexes", explique Sarah, bénévole d'un jour. "On travaille à côté dans une entreprise de cosmétique, on est venu apporter des savons ce matin, mais on est resté puisqu'ils avaient besoin de bras. Quelques heures de notre temps, c'est pas grand-chose."

D'autres collectes devraient être organisées

Dans ces dizaines de caisses, on trouve des boîtes de conserves, des paquets de pâtes, des shampoings, des couches pour bébé. Certains ont même donné des croquettes pour chien. "C'est incroyable et ça me touche vraiment", confie Iryna, la femme de Laurent, qui coordonne les opérations. "C'est une vraie aide pour mon pays. Dans ces moments-là, je ne pense pas à ma famille sur place, je travaille, comme ça, ça m'évite de pleurer", explique-t-elle, alors que son fils, son frère et sa mère sont toujours à Odessa. "J'aimerais qu'il n'y ait qu'un voyage à faire, mais je n'y crois pas... J'espère que cette guerre sera bientôt finie."

Iryna, en compagnie de Marine et Capucine, deux bénévoles. © Radio France - Tommy Cattaneo.

En attendant, elle et son mari cherche un nouveau hangar, pour stocker encore plus de dons. "Mon patron a fait un gros effort", explique Laurent. "Maintenant je veux prendre la relève, trouver un autre local d'environ 400 mètres carrés, un Fenwick et des bénévoles, pour que tout ça soit mieux organiser." Un semi-remorque est attendu lundi matin pour récupérer les 20 tonnes de dons et prendre la route vers l'Est.