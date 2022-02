Guerre en Ukraine : l'Europe s'organise pour accueillir un demi-million de réfugiés

Ce lundi, plus de 500.000 réfugiés ukrainiens, femmes et enfants essentiellement, ont déjà fui le pays depuis l'invasion russe. Comment sont-ils accueillis, en Europe et ailleurs ? Comment l'aide humanitaire s'organise-t-elle ?

Ils sont déjà 500.000 réfugiés, jetés sur les routes, dans les trains bondés et même parfois à pied, emportant avec eux de maigres bagages. Un demi-million d'Ukrainiens, femmes et enfants essentiellement - les hommes en âge de se battre n'ayant pas le droit de quitter l'Ukraine - à avoir traversé la frontière pour fuir la guerre. Sans compter les déplacés au sein de l'Ukraine. Selon une estimation de l'ONU, si l'invasion russe se poursuit, le nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays pourrait atteindre plus de 7 millions, le nombre de réfugiés ayant fui le pays plus de 4 millions et "environ 18 millions de personnes seront touchés sur le plan humanitaire", a averti dimanche Janez Lenarcic, le commissaire européen chargé de la gestion des crises. Comment sont pris en charge les réfugiés ?

Les pays qui accueillent

Jusqu'à présent, la Pologne fait office de terre d'accueil privilégiée pour ces réfugiés qui arrivent en flot continu, avec 281.000 personnes accueillies depuis le début de la crise, selon le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Pour la seule journée de dimanche, les gardes-frontières polonais ont recensé près de 100.000 personnes arrivées d'Ukraine. En Pologne, qui abritait déjà environ 1,5 million d'Ukrainiens dans tout le pays et qui a déclaré son soutien indéfectible à l'Ukraine, les gens s'organisent sur les réseaux sociaux, font des collectes d'argent, de médicaments, offrent des logements, des repas, du travail ou un transport gratuit pour les réfugiés.

Ce lundi, la Hongrie avait accueilli 84.586 réfugiés, selon le décompte du HCR. Le pays compte cinq postes-frontières avec l'Ukraine. Plusieurs villes frontalières, comme Zahony, ont aménagé des bâtiments publics en centres de secours. Les Hongrois ont accouru à la frontière pour apporter leur soutien aux réfugiés et même le Premier ministre souverainiste Viktor Orban, connu pour sa politique anti-migrants, a fait le déplacement et assoupli les strictes règles d'asile du pays.

Quelque 36.398 réfugiés étaient arrivés sur le territoire moldave ce lundi. On comptait 32.517 réfugiés arrivés en Roumanie selon le HCR. Deux camps ont été mis en place, un à Sighetul, vide pour l'instant, et l'autre à Siret, dont la quarantaine d'occupants doit être transférée vers des centres d'accueil. 30.000 personnes fuyant l'Ukraine ont franchi la frontière slovaque depuis jeudi, selon le HCR.

Le HCR a aussi précisé que 34.600 de ces réfugiés avaient poursuivi leur route, une fois la frontière ukrainienne franchie, vers d'autres pays européens. Plus d'un millier de citoyens ukrainiens ont par exemple franchi la frontière grecque pour s'y réfugier, selon un communiqué publié ce lundi.

Carte d'Europe montrant l'afflux de réfugiés venus d'Ukraine dans les pays européens, au 28 février. © AFP - Sabrina BLANCHARD, Cléa PÉCULIER

Les Ukrainiens pourraient séjourner et travailler dans l'UE

Les citoyens ukrainiens sont d'ores et déjà exemptés de visa dans l'Union européenne et en Suisse notamment. Et la plupart des Ukrainiens qui arrivent possédant des passeports biométriques, ils peuvent y séjourner sans visa pendant 90 jours. Mais l'UE veut aller plus loin. Les ministres européens de l'Intérieur ont soutenu dimanche à une grande majorité le projet d'octroyer une protection temporaire aux Ukrainiens fuyant l'offensive russe. Les ministres réunis en urgence ont discuté de la possibilité d'apporter une protection temporaire à ces Ukrainiens, en recourant à une directive de 2001, qui leur permettrait de séjourner jusqu'à trois ans dans l'UE et d'y travailler.

Il faut être prêt pour ce qui se passe après cette période de crise, a souligné à cette occasion la commissaire européenne Ylva Johansson, chargée des Affaires intérieures. Elle a précisé que la plupart des Ukrainiens ayant fui dans l'UE étaient hébergés par des proches et qu'un "nombre limité" avait déposé une demande d'asile. Ils se rendent dans des pays accueillant déjà une importante population d'origine ukrainienne, citant la Pologne, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, l'Allemagne, la République tchèque.

"Je pense qu'il est temps d'activer la directive de protection temporaire", a-t-elle déclaré. Ce régime, institué en réponse au conflit en ex-Yougoslavie mais qui n'a jamais été utilisé, prévoit l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées, et des mesures pour répartir entre pays de l'UE l'effort d'accueil de ces populations. Cette protection temporaire confère des droits équivalents dans tous les Etats membres, notamment celui de travailler, a précisé la commissaire.

Cette proposition doit être entérinée par une majorité qualifiée au Conseil, soit un minimum de 15 Etats membres sur 27 représentant au moins 65% de la population européenne. Lors de la réunion, la grande majorité des ministres se sont exprimés sur cette question et la plupart y étaient très favorables, a précisé la commissaire, ajoutant que certains se demandaient toutefois s'il ne fallait pas attendre. Mme Johansson prépare une proposition pour activer ce dispositif, afin de la présenter au prochain conseil des ministres des Affaires intérieures prévu jeudi. Gérald Darmanin a indiqué que l'adoption de cette proposition serait à l'ordre du jour et qu'il allait d'ici là contacter les pays qui ont exprimé "des réserves".

Par ailleurs, la ministre britannique de l'Intérieur Priti Patel a annoncé ce lundi après-midi devant le parlement que le Royaume-Uni accueillera, via une procédure spéciale, les Ukrainiens qui ont des "membres immédiats de la famille" dans le pays, qu'il s'agisse de citoyens britanniques ou d'étrangers vivant déjà au Royaume-Uni. "100 000 Ukrainiens supplémentaires pourront ainsi trouver refuge au Royaume-Uni", avec "accès à l'emploi et aux services de Santé".

Les pays qui envoient de l'aide

Depuis 2014 (date de l'annexion de la Crimée), l'UE apportait à l'Ukraine 25 millions d'euros par an en moyenne d'aide humanitaire. "En vue de la hausse exponentielle des besoins, nous avons décidé de plus que tripler cette allocation, à 90 millions d'euros", a indiqué le commissaire européen chargé de la gestion des crises Janez Lenarci. Plusieurs gouvernements ont également annoncé l'envoi d'une aide humanitaire à l'Ukraine. Ainsi, les Etats-Unis ont annoncé dimanche 54 millions de dollars d'aide humanitaire supplémentaire à Kiev.

La France a envoyé 33 tonnes d'aide humanitaire en Pologne. Plus de 30 tonnes de matériel partiront aussi pour la Moldavie en ce début de semaine et deux avions de la Sécurité civile "remplis de médicaments", selon le ministre de l'Intérieur, doivent également arriver en Pologne mardi.

L'Italie a versé 110 millions d'euros d'aide au gouvernement ukrainien. L'Espagne va envoyer 20 tonnes d'aide à l'Ukraine, essentiellement du matériel médical et des équipements défensifs. Les Pays-Bas ont annoncé 20 millions d'euros en aide humanitaire. Le Danemark a annoncé ce lundi 150 millions de couronnes (20,1 millions d'euros) d'aide humanitaire à l'Ukraine, qui s'ajoutent aux 50 millions annoncés vendredi, ainsi qu'au don d'équipements civils et d'un hôpital mobile à l'Ukraine. L'Allemagne a débloqué une enveloppe de 16 millions d'euros pour de "l'aide humanitaire de première nécessité" aux Ukrainiens. Enfin, onze hôpitaux militaires roumains se tiennent prêts à accueillir des blessés ukrainiens. La Grèce a annoncé envoyer une aide humanitaire "importante", sans plus de précisions. Israël va fournir cent tonnes de matériel humanitaire.

Les pays de l'Union européenne ont convenu de mettre en place un "hub" humanitaire à partir de la Pologne pour acheminer l'aide en Ukraine, a annoncé ce lundi le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.

Le Royaume-Uni a indiqué dimanche qu'il allait envoyer à l'Ukraine une aide humanitaire supplémentaire de 40 millions de livres sterling (48 millions d'euros). En Turquie, la Direction de la gestion des catastrophes et des situations urgentes (AFAD) a annoncé l'envoi en Moldavie de trois véhicules longs d'aide humanitaire pour les réfugiés ukrainiens. Le Croissant rouge turc a acheminé de l'aide à la frontière Ukraine-Roumanie, en coopération avec la Croix rouge roumaine. Il a aussi annoncé l'envoi d'aide humanitaire en Ukraine. En plus des 100 millions de dollars de prêts déjà offerts à l'Ukraine, le Premier ministre du Japon Fumio Kishida a annoncé dimanche que Tokyo accorderait 100 millions de dollars supplémentaires d'aide humanitaire d'urgence.

Ce lundi soir à 21 heures (heures française), une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, convoquée par la France, a lieu à New York. Paris souhaite faire adopter une résolution appelant à l'"arrêt des hostilités", à "protéger les civils" et à "permettre un acheminement de l'aide humanitaire sans entrave". Ce texte a été co-écrit avec le Mexique.

Les initiatives locales en France

Partout en France, la solidarité s'organise, pour accueillir des réfugiés ou collecter des dons. Sur cette carte interactive, France Bleu recense un maximum d'initiatives locales.