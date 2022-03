Guerre en Ukraine : un Dijonnais tient un carnet de bord quotidien sur Facebook

C'est venu à lui comme une évidence, "un besoin de comprendre ce qui se passe en Ukraine." Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, Vincent Athias, architecte dijonnais, livre chaque jour ou plutôt chaque nuit puisque c'est à ce moment-là qu'il écrit, un compte-rendu de la situation. Ses sources : les publications des journalistes présents sur place, qu'il suit via twitter, des articles de presse internationale, des avis d'experts en géopolitique ou des militaires. Il n'entend pas se substituer aux journalistes mais dit "avoir besoin de réfléchir à ce qui passe pour mieux l'appréhender."

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Aucun lien avec l'Ukraine

Il n'a pourtant aucun lien avec l'Ukraine ou la Russie mais a été choqué par ces images de conflit, aux portes de l'Europe. Alors chaque nuit, il se relève pour compiler ses lectures et les résumer dans un compte-rendu des événements. C'est devenu un besoin d'écrire chaque jour explique Vincent Athias, "face à l'angoisse certains ont besoin de se refermer sur leur cocon familial, d'autres ont besoin de regarder les choses en face pour mieux les comprendre."

Vincent Athias explique pourquoi il s'est lancé dans ces résumés quotidiens sur la guerre en Ukraine sur sa page Facebook Copier

Ses sources : les réseaux sociaux et principalement twitter mais pas que, l'architecte compile toutes ses lectures, on y trouve aussi par exemple des avis d'experts en géopolitique ou des chefs d'Etat major de l'Armée. Des sources qu'il cite parfois mais pas toujours, "à regret et par manque de temps" confesse-t-il. Un rythme soutenu pour ce dijonnais, qui ne sait pas vraiment combien de temps il continuera. "Je suis au jour le jour, parfois quand j'ai eu une grosse journée de travail je me dis je ne vais pas le faire et puis c'est plus fort que moi je me réveille la nuit et je ressens le besoin de faire cette synthèse."

Pour cet architecte de profession, c'est devenu un besoin d'écrire chaque jour le résumé de ces événements, Stéphanie Perenon vous l'avez rencontré Copier