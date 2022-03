Guerre en Ukraine : un don rare près de La Rochelle, 55 lits d'hôpitaux vont être envoyés sur place

C'est un don exceptionnel : 55 lits médicalisés, d'une ancienne clinique de Clavette, près de La Rochelle (Charente-Maritime), et tous les équipements qui vont avec, vont être prochainement acheminés en Ukraine. Et ce grâce à deux associations : le Lions Club Aunis et la Protection civile.