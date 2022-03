Guerre en Ukraine : un habitant de Brulon en Sarthe organise spontanément une collecte

Un sarthois de 46 ans s'engage pour aider les ukrainiens. Nicolas Moignez qui habite Brulon dans le Sud de la Sarthe organise une collecte de produits de première nécessité. Il prévoit de partir lui-même avec sa voiture via la frontière avec la Roumanie et si besoin faire appel à un camion via des associations.

Une collecte et un grand élan de générosité dans la commune

C'est en voyant les images des ukrainiens à la télévision que Nicolas Moignez, militaire professionnel a eu envie de s'engager dans une action de solidarité. Pour lancer la collecte, il a fait appel à la mairie qui a tout de suite répondu présent. C'est ainsi qu'une collecte est organisée à partir de ce mercredi à la salle Fontaine de Brulon. La ville a mis les informations sur le panneau lumineux de la mairie et à l'entrée des écoles. Elle a également commencé à répertorier le nombre de familles qui pourrait accueillir des réfugiés. En deux jours, cinq familles ont dit qu'il voudrait bien ouvrir les portes de leur foyer.

La salle La Fontaine ouvre ce mercredi pour recueillir les dons - Brulonsolidarité (capture d'écran)

Des bénévoles se sont également présentés spontanément pour tenir les permanences de cette collecte qui va durer jusqu'à ce samedi. Nicolas Moignez souhaite apporter aux ukrainiens des denrées non périssables, des sacs de voyages, et des produits d'hygiène. En fonction, du poids des dons récoltés, il envisage d'apporter lui-même en voiture la totalité de la collecte. Mais si la générosité est plus importante, il fera appel à un camion via des associations. La pharmacie de Brulon a également proposé ses services pour recueillir des médicaments et des kits de survie.

"En deux jours, il y a eu un énorme élan de solidarité de la part des habitants.

Nicolas Moignez espère dans un sens être débordé dans les prochains jours. Ça voudra dire que la collecte marche bien. il a a également créé une page Facebook pour recenser toutes les personnes volontaires dans cette opération.

La collecte est prévue de ce mercredi à ce samedi à la salle fontaine, de 9h30 à 12h00 et les après-midis de jeudi et vendredi de 16h00 à 20h00.