EN IMAGES - Guerre en Ukraine : un mois après, les Ukrainiens arrivés à Fougerolles-du-Plessis s'intègrent

Il y a presque un mois, la Russie envahissait l'Ukraine. À Fougerolles-du-Plessis, dans le Nord-Mayenne, les habitants se sont mobilisés dès le début pour accueillir des familles ukrainiennes qui ont fui le conflit. Un mois après, ces réfugiés s'intègrent et la mairie se réjouit d'un tel élan de solidarité.

Un local pour trier les dons

La mairie d'ailleurs a mis à disposition un local pour trier les dons qui affluent de plus en plus chaque jour. À l'intérieur du centre, on voit des milliers de pulls alignés sur des cintres, des tee-shirts, des chaussures ou encore des produits d'hygiène. On voit même une machine à laver et un canapé à l'extérieur.

Un canapé, une bombonne de gaz et une machine à laver (à gauche pas sur la photo) à l'extérieur du local de tri des dons. © Radio France - Alexandre Frémont

Des vêtements, des produits d'hygiène, de la nourriture et des peluches : ce sont des dons accumulés dans le local. © Radio France - Alexandre Frémont

Une générosité qui n'étonne pas

C'est ici que Nataliia, 41 ans, passe la plupart de ses journées. Elle est arrivée il y a une semaine de la banlieue de Kiev, cette Ukrainienne est touchée par tout ce soutien. "Je suis très reconnaissante de voir toute l'aide apportée par les habitants, cela est inattendu, très agréable, les enfants se sont adaptés et vont déjà à l'école", sourit-elle. Toute la journée, elle travaille, elle trie ces dons dans le local et discute avec les habitants qui apportent des affaires, elle vit aussi dans l'angoisse pour sa famille et ses amis qui sont restés sur place.

Toute cette générosité n'étonne pas Hayley, une Anglaise qui habite Fougerolles-du-Plessis et à l'origine de toute cette organisation pour recueillir ces familles ukrainiennes. "Nous sommes tous des Européens", affirme-t-elle, "les Ukrainiens et Ukrainiennes sont aussi Européens, les Français, les Britanniques et tous les autres, nous sommes aussi Européens, donc nous sommes ensemble. Je ne suis pas étonnée, c'est normal cette aide-là".

À bord de sa voiture, Hayley est partout pour aider ces familles ukrainiennes. © Radio France - Alexandre Frémont

Un petit espace a été aménagé au fond du local pour permettre aux familles ukrainiennes de se poser et de discuter ensemble. © Radio France - Alexandre Frémont

Le constat est partagé par le maire de Fougerolles-du-Plessis Jean-Paul Juin, qui n'est pas étonné non plus. "On est heureux de voir la belle réaction des habitants mais ça je n'en doutais pas une seule seconde de la part des résidents de la commune", dit-il, "ils montrent beaucoup de générosité, de solidarité et chacun fait à son échelle ce qu'il peut".

Jean-Paul Juin, le maire de Fougerolles-du-Plessis, a mis à disposition un local de tri pour les dons et un studio pour les familles ukrainiennes. © Radio France - Alexandre Frémont

La commune de Fougerolles-du-Plessis a déjà accueilli une vingtaine de réfugiés ukrainiens. © Radio France - Alexandre Frémont

La générosité de la commune ne s'arrête pas là puisqu'un nouveau convoi s'organise vers la ville de Bouyarka, la ville de Nataliia, à 20 kilomètres de Kiev.