Guerre en Ukraine : un nouveau convoi humanitaire s'organise à Fougerolles-du-Plessis en Mayenne

Après un premier convoi en Pologne pour amener des vivres, du matériel et pour ramener des familles ukrainiennes, des habitants de Fougerolles-du-Plessis, en Nord-Mayenne, et certains réfugiés ukrainiens s'organisent ce mardi pour amener un nouveau convoi vers Bouyarka, au sud de Kiev.

La générosité et la mobilisation des habitants de Fougerolles-du-Plessis, dans le Nord-Mayenne sont inépuisables. Environ un mois après le début de la guerre en Ukraine et après un premier convoi acheminé en Pologne, des habitants et une Ukrainienne arrivée sur la commune veulent envoyer un second convoi sur place. Ils souhaitent rallier Bouyarka, une ville située à 20 kilomètres de Kiev, la capitale. "C'est ma ville", explique Nataliia, qui est arrivée la semaine dernière à Fougerolles-du-Plessis. Le maire de la ville est un ami à elle, cette Ukrainienne de 41 ans y habitait avec une partie de sa famille avant d'arriver et il y a quatre ans elle a été nommée adjointe dans la commune.

Nataliia, Alina et Svetlana (de gauche à droite) sont arrivées à Fougerolles-du-Plessis l'une après l'autre depuis un mois. © Radio France - Alexandre Frémont

Le maire de Bouyarka, près de Kiev, demande de l'aide

Le maire Olexandre Zarubin vient d'envoyer une demande officielle d'aide à Fougerolles-du-Plessis car sa ville manque de tout là-bas. "Mes parents et mes frères sont restés sur place", raconte Natalia. Elle commence en anglais mais prend vite son téléphone pour nous traduire ses paroles en ukrainien, "aujourd'hui, c'est le couvre-feu à Bouyarka, il n'y a que des travaux militaires à l'extérieur et personne ne sort".

"Quand elle se lève, elle appelle sa famille, on lui répond que tout va bien alors ça va", traduit Hayley, une Anglaise qui habite Fougerolles et qui est à l'origine de l'accueil de tous ces réfugiés dans la commune, "mais c'est toujours une inquiétude pour toutes les familles qui sont ici", reprend-elle. Alors avec Nataliia, elle a une nouvelle fois pris les choses en main. "On organise une nouvelle collecte de produits essentiels", comme des aliments non périssables, des articles ménagers, des groupes électrogènes, des téléphones, des portables ou encore des médicaments. Ils se postent dans le supermarché de la ville, laissent un caddie ou récoltent les dons dans le local de tri mis à disposition par la mairie. En plus d'un camion de vivres et de matériels, elle compte bien ramener de nouvelles familles ukrainiennes dans des mini-vans. "La situation là-bas change tous les jours, s'il y a des gens qui veulent venir en France, on peut les prendre mais on ne pourra pas ramener tout le monde non plus", soupire Hayley.

Plus d'un camion à trouver

Quand on rencontre ces familles ukrainiennes et Hayley au local, un entrepreneur de Fougerolles, Thierry, vient apporter une bonne nouvelle. "J'ai eu le directeur de Renault à Laval qui veut bien nous prêter un camion gratuitement, de sept à neuf places" pour le trajet. Hayley est ravie mais pour le moment il n'y a toujours pas de camion (de plusieurs tonnes) à l'horizon.

Son mari, qui était du premier voyage en Pologne et qui avait déjà ramené des familles, et d'autres ont déjà acté de reprendre le volant pour aller chercher de nouvelles familles sur place. Il n'y a plus qu'à organiser tout ça.

Vous aussi vous pouvez aider en allant sur le groupe Facebook Mayenne53 Ukraine Assistance.