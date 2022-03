Guerre en Ukraine : des nouvelles rassurantes après l'appel d'un dijonnais pour faire rapatrier son fils

Grâce à son appel lancé mercredi sur France Bleu Bourgogne, Hervé Farion est soulagé : son fils Jean-Baptiste et sa compagne Olga vont pouvoir rentrer. Ils sont en sécurité à la frontière polonaise. Un père soulagé et impatient de les revoir.

Son appel lancé ce mercredi sur l'antenne de France Bleu Bourgogne a été entendu. Depuis Hervé Farion a retrouvé le sourire. Cet appel pour rapatrier son fils Jean-Baptiste et sa compagne Olga, c'est une ambulancière de l'Yonne qui y a répondu. Sonia Marquez, co-gérante des ambulances "Urgence Santé Assistance", à Toucy est partie ce mercredi 2 mars en camion à la frontière ukrainienne acheminer les dons de médicaments et retrouver Jean-Baptiste et Olga. "C'est à Cracovie en Pologne que les retrouvailles doivent se faire ce vendredi soir" explique Hervé Farion. Malgré les difficultés pour se parler, le dijonnais a eu des nouvelles rassurantes, "ils vont bien, ils ont pu être hébergés et nourris par une famille de franco-polonaise. Ils sont reconnaissants d'avoir été aidés mais aussi dans le regret d'avoir laissé les Ukrainiens et la famille d'Olga là-bas. Maintenant qu'ils sont en sécurité ils ont envie de donner un retour et d'aider à leur tour."

Hervé Farion donne des nouvelles rassurantes de son fils et de sa compagne Copier

Hervé Farion et son épouse, rassurés et prêts à s'impliquer eux aussi. Ils ont accepté, à la demande de leur fils, d'accueillir très prochainement des réfugiés et attendent qu'on les appelle. "On s'affaire pour organiser au mieux cet hébergement provisoire. Offrir un matelas et un repas chaud à des gens qui ont fui la guerre, c'est vraiment pas un problème donc on s'active. C'es aussi un devoir de rendre ce service à ces gens qu'on ne connait pas."

Hervé Farion et son épouse ont décidé de s'impliquer à leur tour et d'accueillir chez eux des réfugiés ukrainiens Copier

Un nouveau rassemblement pour l'Ukraine se tient ce samedi 5 mars 2022 à Dijon, à partir de 15h place de la Libération.