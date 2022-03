Guerre en Ukraine : un rassemblement de soutien à Cossé-le-Vivien ce samedi matin

Alors que les points de collecte sont de plus en plus nombreux en Mayenne, un premier rassemblement de soutien au peuple ukrainien est organisé par la mairie de Cossé-le-Vivien ce samedi, à 11h30, sur le parvis de la mairie. Au même moment, une collecte de dons aura lieu ce samedi, entre 9 heures et midi, dans la salle des associations. La mairie recense également les propositions d'accueil. Si vous souhaitez mettre à disposition un hébergement, vous pouvez envoyer un e-mail à mairie@cosse-le-vivien.fr

