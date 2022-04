Guerre en Ukraine : un stand de spécialités ukrainiennes dans les Halles de Pau

La culture ukrainienne était présentée ce samedi matin dans les Halles de Pau. C'était l'idée de l'association Vesna 64 qui a installé des stands. Des membres de l'asso avaient disposé des étals avec des produits ukrainiens : couronnes de fleurs, poupées, tableaux, etc. Le but c'était de sensibiliser les Béarnais au sort des réfugiés ukrainiens contraints de fuir leur pays à cause de la guerre en Russie. Par ailleurs, les Ukrainiens qui vivent en Béarn depuis plus ou moins longtemps étaient aussi les bienvenus.

Des dizaines de passants se sont arrêtés et ont donné de l'argent. Katarina est ukrainienne, sur le stand : "Les gens peuvent faire des dons pour l'Ukraine et tout l'argent sera envoyé là-bas pour aider. On fait ça parce que nous non plus, nous ne savons pas comment aider et on fait tout notre possible." Parmi les Palois qui ont donné, Rose qui rigole : "On a pris le café et quand on est arrivés, il n'y avait plus de gâteaux !" Cette Paloise venue faire ses courses dans le centre-ville ajoute : "Il y a de très jolies choses, de la broderie, des fleurs, c'est très sympa."

Un stand à Pau pour réalisé une poupée traditionnelle ukrainienne © Radio France - Marion Aquilina

Gâteau réalisé par des Ukrainiens à Pau © Radio France - Marion Aquilina

Le stand de l'association Vesna 64 aux Halles de Pau © Radio France - Marion Aquilina