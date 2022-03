Guerre en Ukraine : un droit au séjour sur le long terme pour les réfugiés en Côte-d'Or

Comment venir en aide aux réfugiés en Ukraine ? La question a été posée ce mardi 8 mars à Dijon, salle Devosge. Une réunion publique avec la mairie de Dijon, des associations et des citoyens pour coordonner l'aide et la solidarité envers le peuple ukrainien. L'Etat s'investit aussi à travers ses services, à l'image de Nicolas Nibourel, invité de la matinale de France Bleu Bourgogne ce mercredi 9 mars, le directeur de la DDETS-PP, la direction départementale de l'emploi, des solidarités et de la protection des populations en Côte d'Or.

France Bleu Bourgogne : Quelle est la position des représentants de l'Etat en Côte d'Or sur l'accueil des réfugiés ukrainiens?

Nicolas Nibourel : Nous sommes dans un double contexte. Un contexte connu : avec l'hiver, nous continuons d'accueillir les demandeurs d'asile. Nous sommes aussi dans un contexte nouveau, celui que vous connaissez avec la guerre en Ukraine. La crise est inédite, grave et il faut apporter des nouvelles réponses.

France Bleu Bourgogne : Des réponses comme le statut de réfugié de guerre pour les réfugiés ukrainiens ?

Nicolas Nibourel : Non. L'État au niveau national a fait un autre choix, avec un statut de protection temporaire, qui est accordé en une semaine. Le statut permet d'ouvrir les droits à tous les niveaux, pendant trois ans. Il y a un renouvellement tous les six mois, mais les statuts sont ouverts pendant trois ans. C'est un droit au séjour.

France Bleu Bourgogne : on a combien de réfugiés ukrainiens dans ce cas de figure en Côte d'Or ?

Nicolas Nibourel : Une petite vingtaine de personnes pour le moment. Evidemment, on en attend beaucoup plus ! C'est la raison pour laquelle il faut avoir ce statut souple qui permet d'ouvrir les droits.

On essaye d'anticiper, avec des initiatives, en ouvrant par exemple une plateforme dédiée aux structures, aux personnes morales. Tous ceux et toutes celles qui ont un numéro SIRET, les collectivités territoriales, des associations, des entreprises ont une plateforme"Démarches simplifiées" sur lesquelles elles peuvent déposer leurs propositions pour accueillir les réfugiés ukrainiens.

Pareil pour les particuliers ! Une autre plateforme "Parrainage réfugiés" permet aux citoyens de déposer leurs propositions et leurs initiatives.

France Bleu Bourgogne : cette aide consiste en quoi, un accueil des réfugiés, une aide logistique ?

Nicolas Nibourel : Une aide de logement déjà ! Les communes de Côte-d'Or font en ce moment des recensements de leurs logements disponibles.

Évidemment, pour les habitants ou pour les citoyens, ce sont surtout des propositions d'accueil à domicile. En clair, toutes ces propositions réunies vont nous permettre d'accueillir de nombreux réfugiés.

D'autant que l'Etat va faire sa part, avec des places possibles d'hébergement comme à Dijon, où la ville a passé un accord avec la direction départementale de l'emploi et des solidarités en Côte-d'Or pour mettre à disposition une résidence sociale de 21 logements. Le lieu est identifié à Dijon et des premiers réfugiés sont déjà arrivés dans cette résidence sociale.

Il y a aussi des hébergements de l'Etat que l'on a mis sous tension. Aussi, deux dispositifs, notamment avec nos partenaires habituels. On travaille avec beaucoup de partenaires comme l'association Adoma, qui gère les centres d'hébergement d'urgence. On travaille sur le court et le moyen terme. On sait que les réfugiés vont rester 90 jours mais en principe, ce sera au-delà de ça, c'est prévu comme ça. La protection temporaire peut amener ces réfugiés à rester trois ans sur le territoire français.