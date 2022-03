Guerre en Ukraine : une Corrézienne rapatrie des civils et des animaux abandonnés

La mission que s'était fixée Karine Rigal avait trois objectifs : convoyer les dons de matériels, de vivres et de produits de première nécessité, collectés en Corrèze, rapatrier des réfugiés. "Ces deux objectifs ont été remplis, mission accomplie", résume la chef d'entreprise jointe à Medyca en Pologne, à 85km de Lviv . Mais, il y en a un troisième : rapatrier des animaux.

Karine Rigal a été touchée par ce qu'elle a vu il y a quelques mois en se rendant sur l'île de La Palma, lors de éruption volcanique : "On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de victimes et les animaux, surtout les animaux... Un volcan s'est une chose et une guerre s'en est une autre dans tout ce qu'elle a de cruelle et d'imprévisible"

Pour moi, c'est indissociable

Alors, quand elle a décidé de monter un convoi, les choses étaient claires pour elle : "J'ai créé une cagnotte pour qu'on puisse m'aider à le financer et j'ai expliqué quelle allait être notre mission. Et, le convoi s'appelle : Convoyeurs pour l'Ukraine (humais et animaux). Pour moi, c'est indissociable."

Un but pour Karine Rigal, qui explique : "Les humains doivent sauver leur peau et c'est bien normal. Les animaux suivent dans la mesure du possible et ceux qui vivent dans la rue se retrouvent sans personne. Pour moi, c'est très important de les aider. Ça ne pouvait pas être autrement."

Le convoi de Karine Rigal a déjà rapatrié 14 réfugiés, dont 7 enfants, arrivés en France jeudi soir. Une quinzaine de chats et près de 10 chiens devraient être ramenés en France, en même temps que d'autres civils ukrainiens en milieu de semaine.

Les animaux pourront être adoptés en passant par le refuge de Bort-les-Orgues (05.55.96.70.51), qui a prêté des cages de transports.