Guerre en Ukraine : une foule en bleu et jaune devant le Mémorial de Caen, en soutien aux Ukrainiens

Entre 3000 et 5000 personnes étaient rassemblées dimanche 6 mars sur l'esplanade du Mémorial de Caen (Calvados), en soutien aux Ukrainiens. Un drapeau ukrainien a été hissé aux côtés du drapeau français. Dans la foule, des drapeaux, des ballons et beaucoup d'émotion.

Des bouquets de fleurs jaunes, des ballons et des drapeaux aux couleurs de l'Ukraine : c'est toute une foule bleue et jaune qui s'est donné rendez-vous sur l'esplanade du Mémorial de Caen (Calvados), dimanche 6 mars à 15 heures, en soutien aux Ukrainiens. "C'est très émouvant de voir autant de monde, je ne m'y attendais pas", souffle Anna, membre de l'association les Enfants de l'Ukraine, "on voit que toute la France, toute l'Europe même, se mobilise et ça fait vraiment chaud au cœur."

Sur les pancartes, de nombreux messages sont inscrits : "Stop Poutine", "Solidarité avec l'Ukraine", "Non à la guerre". Isabelle, un bouquet de jonquilles à la main, tenait absolument à venir. "Le fait de se rassembler, ça peut paraître anecdotique, mais c'est une manière de montrer notre soutien, notre résistance face à la haine et à la guerre... on veut montrer aux Ukrainiens qu'on est avec eux."

De nombreuses personnes se sont rassemblées devant le Mémorial. © Radio France - Marie Martirossian

Le drapeau ukrainien hissé devant le Mémorial

Au milieu de la foule, quelques responsables du Mémorial de Caen ont attaché à un mât un drapeau ukrainien : c'est le maire de Caen, Joël Bruneau, qui le hisse aux côtés du drapeau français et au son de chants ukrainiens accompagnés de trompettes. "Je suis très reconnaissante envers les personnes qui sont venues aujourd'hui", confie Anna, une réfugiée ukrainienne arrivée de Kiev il y a quelques jours. "Chez nous, la situation est catastrophique. Je suis en permanence scotchée à mon téléphone, demandant des nouvelles à mes proches restés là-bas, ma mère habite à Kherson, elle vit sous les bombardements..." Sa voix se brise : "j'ai une amie dont la fille de 5 ans est tellement traumatisée, qu'elle ne parle plus depuis quelques jours. Elle ne prononce plus un seul mot. Vous imaginez ?"

Elle et sa famille sont hébergés à Courseulles-sur-Mer, près de Caen, en compagnie d'une autre famille d'Ukrainiens. Sa fille, Olya, 16 ans, sourit devant la marée de drapeaux de son pays : "C'est très touchant de voir autant de monde, mais j'ai l'impression que ça ne changera rien, tant que l'Otan ne met pas en place une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine... C'est vraiment triste."

On n'arrive pas à penser à l'avenir, alors que nos proches sont encore en Ukraine, sous les bombes.

Sous le drapeau ukrainien tout juste hissé, plusieurs réfugiés arrivés en Normandie il y a quelques jours sont présents. © Radio France - Marie Martirossian

"Dès le premier jour de la guerre, nous avons pris tout ce que nous pouvions transporter dans nos mains et nous avons fui", raconte Igor, qui habitait à Irpin, une ville voisine de Kiev. Il est venu avec sa femme et leur fille de 5 ans. "En fait, on n'arrive même pas à penser à ce qui va se passer pour nous, alors que nos proches sont encore en Ukraine, sous les bombes... On essaie de les aider au maximum, d'organiser leur départ, de leur donner des informations. On ne peut pas imaginer de quoi l'avenir sera fait."

Entre 3000 et 5000 personnes se sont retrouvées devant le Mémorial. © Radio France - Marie Martirossian

La solidarité continue de s'organiser en Normandie, avec de nombreuses campagnes de dons mises en place via des associations et les collectivités. "La ville de Caen a mis en place un adresse mail, ukraine@caen.fr, via laquelle ceux qui pourraient éventuellement accueillir des réfugiés ukrainiens se manifestent", explique Joël Bruneau, le maire de Caen.

Eve est venue avec sa famille au Mémorial : "On essaie d'expliquer au mieux aux enfants ce qui se passe en Ukraine." © Radio France - Marie Martirossian

Ce dimanche 6 mars, un autre camion de l'association Les Enfants de l'Ukraine a quitté le Calvados en route pour la frontière ukrainienne, pour apporter des produits de première nécessité aux réfugiés.