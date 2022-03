Guerre en Ukraine : une nouvelle collecte organisée ce dimanche devant le stade Vélodrome

Une nouvelle collecte est organisée ce dimanche 20 mars devant le stade Vélodrome à Marseille lors de la réception de l'OGC Nice pour le peuple ukrainien : vêtements, couvertures, produits d'hygiènes... La collecte se déroule devant les entrées Jean-Bouin et Ganay.

Pour aider le peuple ukrainien, la fondation OM organise une nouvelle collecte ce dimanche 20 mars devant le stade Vélodrome pour la réception de l'OGC Nice à 20h45. Vous pouvez apporter des vêtements, des produits d'hygiène et des couvertures. L'ensemble de la collecte permettra à l'association "Marseille Odessa" de venir en aide aux réfugiés ukrainiens.

Comme lors des deux dernières collectes, des bénévoles seront mobilisés pour récupérer l'ensemble des dons et la collecte pourra commencer dès l'ouverture des portes à 18h30 et se déroulera devant les entrées Jean-Bouin et Ganay.

Le stade Vélodrome sera d'ailleurs illuminé en bleu et jaune, couleurs de l'Ukraine, une heure avant le début de la rencontre. Cet éclairage sera mis en place à chaque match jusqu'à la fin de la guerre.

