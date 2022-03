Guerre en Ukraine : une opération de solidarité qui part de Mamers en Sarthe pour s'étendre à toute la France

Les ambulanciers de France solidaires de leurs collègues ukrainiens via l'initiative d'un sarthois.

Fin février, quand il voit les images à la télévision Jean-Charles Suire-Duron, le directeur général de Harmonie Ambulances basé à Mamers veut se rendre utile et il contacte l'ambassade d'Ukraine en France. Il a une réponse le lendemain de son premier contact. Les premiers véhicules vont partir ce week-end.

Du petit et du gros matériel médical et des ambulances

L’ambassade d’Ukraine lui communique une liste très précise des différents besoins. Il faut du petit matériel médical comme des pansements, des trousses de secours et du gros matériel comme des défibrillateurs, des monitoring et des véhicules. Le directeur de la Sarthe organise la récupération de ce matériel via les différentes agences du département et lance un appel national. Les premiers véhicules doivent partir de la Sarthe ce week-end. Ils seront pris en charge par les ukrainiens à la frontière avec la Pologne.

Un opération qui fait boule de neige

Après les premiers contacts avec l'ambassade d'Ukraine, Jean-Charles Suire-Duron, le directeur général de Harmonie Ambulances basé à Mamers s'est rapproché d'autres ambulanciers un peu partout en France. C'est ainsi que plusieurs véhicules devraient partir pour l'Ukraine dans le courant du mois de mars.

Les particuliers peuvent aussi aider

C'est une opération qui devient nationale et qui s'adresse à l'ensemble des sociétés d'ambulances. Les particuliers peuvent également participer à cette opération de solidarité. Ils peuvent emmener directement dans les sociétés du matériel médical. Attention, il faut absolument que les produits soient neufs.