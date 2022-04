Guerre en Ukraine : une plateforme téléphonique et un accueil physique pour les réfugiés en Haute-Garonne

Le conseil départemental de Haute-Garonne et la préfecture créent une plateforme commune, d'abord téléphonique mais aussi bientôt physique, pour répondre aux besoins de réfugiés ukrainiens qui arrivent dans le département depuis un mois et demi. Nathalie Guillot-Juin, secrétaire générale adjointe de la préfecture de Haute-Garonne, sous-préfète déléguée à la ville auprès du préfet répond ce vendredi aux questions de France Bleu Occitanie.

Nathalie Guillot-Juin, secrétaire générale adjointe de la préfecture de Haute-Garonne © Radio France

Il y a déjà beaucoup d'appels auprès de cette plateforme ?

Nathalie Guillot-Juin : En moyenne, on reçoit 100 à 120 appels par semaine. Les cinq écoutants bénévoles parlent à la fois ukrainien, anglais et français. Les ukrainiens ont toute nature de questions. On s'assure qu'avant les appels, ils soient passés par le guichet unique de la préfecture pour obtenir l'autorisation de séjour temporaire. Ensuite ils posent des questions sur l'hébergement, le droit au travail, les droits sociaux et l'accès aux droits d'une manière générale.

Les réfugiés ukrainiens peuvent avoir des autorisations de séjour temporaire. Combien en avez vous accordés en Haute-Garonne?

A ce jour, 1004 autorisations de séjour temporaire ont été accordées. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aurait que 1004 personnes déplacées ukrainiennes sur le territoire, puisque toutes ne passent pas nécessairement par le guichet unique qui est en préfecture et qui permet d'avoir ce droit au séjour, et donc par la voie de cette plateforme commune téléphonique, nous invitons et nous incitons les déplacés qui appellent pour toutes natures de questions à aller se faire enregistrer à la préfecture. Il y a un guichet unique qui est dédié et donne un rendez vous dans les 24 heures.

Cette autorisation temporaire de séjour est de combien de temps?

Cette autorisation temporaire est de six mois. Elle est renouvelable jusqu'à trois ans et permet d'exercer un travail en France.

Environ 1000 familles toulousaines étaient prêtes à loger des familles ukrainiennes, selon le maire de Toulouse. Est-ce que l'Etat que vous représentez, met aussi des logements à disposition ?

L'Etat mettra des logements à disposition par la voie des bailleurs sociaux, se besoin. Nous aidons les propriétaires privés puisque l'Etat met en place un système de convention tripartite entre hébergeant, hébergé et associations, de manière à ce que la régulation de l'habitation citoyenne se passe dans les meilleures conditions. Nous travaillons avec les bailleurs sociaux avec des conventions tripartites également.

Est-ce que les réfugiés ukrainiens trouvent du travail ?

C'est encore un peu tôt mais nous donnons désormais un questionnaire Emploi à l'ensemble des personnes déplacées ukrainiennes, de manière à ce que nous sachions quelle nature de diplôme, quelle formation, quel parcours elles ont et nous cherchons à faire la correspondance avec les métiers en tension sur le territoire.

Qu'est ce que vous répondez aux associations qui disent on aide les Ukrainiens, c'est très bien. Mais peut être qu'on oublie d'autres réfugiés comme les Afghans, les Syriens par exemple ?

Alors, bien sûr, le rôle de l'Etat, c'est de n'oublier personne. Il y a une crise majeure en Ukraine à ce jour à laquelle il faut répondre, tout comme nous avons répondu précédemment à la crise afghane, et nous serons attentifs à l'ensemble des publics que nous jugeons réfugiés prioritaires.

Numéro de la plateforme téléphonique : 05 34 245 245, ouverte cinq jours sur sept en semaine de 9 h à 19 h. A partir du 9 mai, l'accueil physique ouvrira au 28 rue des Salenques à Toulouse.