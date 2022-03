Guerre en Ukraine : une trentaine de manifestants devant le Parlement européen de Strasbourg

Une trentaine de personnes se sont rassemblées devant le Parlement européen de Strasbourg ce mardi après-midi. Un rassemblement à l'appel de l'association Promoukraïna.

Des députés européens de Renew Europe ont rejoint ce rassemblement, notamment la députée alsacienne Fabienne Keller. Mais il y avait surtout des membres de la communauté ukrainienne. Et plusieurs réfugiés arrivés ces derniers jours à Strasbourg.

Ils ont ainsi interprété plusieurs chants traditionnels, et l'hymne ukrainien. Les manifestants demandent notamment l'instauration d'une zone d'exclusion aérienne au dessus de l'Ukraine. Et plus de sanctions contre la Russie.

L'association Promoukraïna appelle désormais à manifester ce mercredi de 12h30 à 13h30 devant le consulat de Russie à Strasbourg.