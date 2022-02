Guerre en Ukraine : "On voudrait bien les aider" témoignent des Périgourdins

Un peu moins de 3.000 kilomètres séparent la Dordogne de l'Ukraine mais beaucoup de Périgourdins suivent la situation de près et se sentent concernés. Julien y a pensé sur la route en venant au marché de Périgueux, Mario lui, en a parlé "dès le petit déjeuner" avec des amis.

"J'ai beaucoup de mal à envisager l'avenir

Pour Mario, l'aide de la communauté internationale est indispensable. "Il faut les aider financièrement, militairement avec des armes et des spécialistes et puis il faut accueillir les réfugiés mais intervenir sur place, non il ne faut pas". Emmanuel est partagé, "c'est très difficile car la France n'est pas dans son droit. L'Ukraine n'est pas dans l'Otan, mais ne pas intervenir cela veut dire laisser des familles se faire écraser... J'ai beaucoup de mal à envisager l'avenir, je trouve que Poutine est très dangereux et très instable. S'engager militairement en Ukraine risque de le faire aller trop loin et c'est ça qui me fait peur".

La crainte d'une troisième guerre mondiale

Une position partagée par Christine, "c'est désespérant car on ne sait pas quoi faire sans que cela nous retombe dessus mais on veut les aider. La situation est compliquée, c'est un vrai casse tête". Christine pense à ses parents et à ses grands-parents qui ont connu et participé à la première et à la deuxième guerre mondiale mais aussi à ses enfants "ils ne se rendent pas compte, ils sont encore jeune". Christine redoute une troisième guerre mondiale comme Julien qui rentre avec son fils "On ne sait pas quel engrenage cela peut prendre" mais le Périgourdin souhaite "la paix à tous prix", il redoute les conséquences de cette guerre qui va durer.

Un premier rassemblement est organisé en Dordogne en soutien à l'Ukraine ce lundi 28 février à 17h30 à la Roche-Chalais.