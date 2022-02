Guerre en Ukraine : Yelyzaveta, étudiante à Dijon, "le plus dur c'est ce sentiment de ne rien pouvoir faire"

Depuis l'offensive russe en Ukraine et les premiers bombardements, l'inquiétude grandit pour Yelyzaveta Vinnik. Cette jeune ukrainienne étudie à Sc Po Dijon depuis deux ans, et consulte régulièrement les nouvelles de sa famille restée à Odessa. Une situation très difficile à vivre. Témoignage.

Après plusieurs semaines de tensions, les troupes russes sont finalement rentrées en Ukraine. Ce jeudi 24 février 2022 au petit matin, les premiers bombardements se sont faits entendre dans tout le pays. Une guerre aux portes de l'Europe, qui inquiète Yelyzaveta Vinnik. Cette jeune ukrainienne de 18 ans, étudie depuis deux ans sur le campus de Sciences Po Dijon, et vit avec angoisse la situation car sa famille est restée dans la ville d'Odessa, au sud du pays. "Je ne peux ni aider mes parents, ni les conseiller et ce sentiment de ne pas pouvoir les aider c'est très perturbant."

Alors la jeune femme dit s'être plongée dans ses études pour éviter de penser à la situation en Ukraine chaque seconde, "comme je suis étudiante j'ai beaucoup de tests en ce moment et ça me permet d'éviter de vérifier les actualités qui tombent et évoluent de minute en minute." "C''est vraiment une accélération du temps, et pourtant c'est vraiment la vie qui se passe en ce moment", conclut-elle avec angoisse.

