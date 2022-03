Guerre en Ukraine : le deuxième exil de Zhanara

Dans cette guerre terrible, des réfugiés ukrainiens sont déjà arrivés dans le Béarn, avec des histoires parfois lourdes et uniques à gérer pour la préfecture. C'est le cas de Zhanara Akhmetova. A 53 ans, voilà cinq ans qu'elle avait choisi l'Ukraine comme sa nouvelle patrie.

Un pays où elle était arrivée après son exil forcé du Kazakhstan où elle est une journaliste opposée au pouvoir autoritaire en place. Ses plus grands enfants y sont d'ailleurs toujours et sont régulièrement emprisonnés, arrêtés et interrogés. Sans parvenir à faire taire Zhanara qui n'a cessé depuis l'Ukraine de dénoncer les dérives du gouvernement sur son blog et les réseaux sociaux, entourée d'activistes.

Mais ça c'était avant le mois de février et le début de l'invasion russe en Ukraine. La guerre a frappé à sa porte, Zhanara a donc dû fuir avec son plus jeune enfant. Un périple de plus de 2.000 kilomètres en passant par la Pologne jusqu'à Jurançon "extrêmement difficile car la foule était immense, on ne savait pas où aller'. Des amis béarnais l'ont aiguillée jusqu'ici. Depuis son arrivée, la journaliste kazakhe ne cesse de se mobiliser pour l'Ukraine, encore très marquée par ce départ extrêmement précipité.

Zhanara Akhmetova, journaliste d'opposition kazakhe, vient d'arriver à Pau. Elle a dû consentir à un deuxième exil, elle qui s'était réfugiée en Ukraine depuis cinq ans. Copier

Un cas compliqué puisque Zhanara et son fils n'ont pas la nationalité ukrainienne. Elle espère que la préfecture sera sensible à son cas : le gouvernement kazakhe veut sa tête selon elle. L'activiste compte toujours se mobiliser contre les régimes autoritaires, à distance, depuis le Béarn.

Une traductrice russe l'aide dans ses démarches, "contre la guerre"

Zhanara Akhmetova est accompagnée par une Russe, installée à Pau depuis plusieurs années. Quand on demande à Alina Gataullina de se présenter, elle décline son identité, son âge (28 ans) et le fait qu'elle est "contre cette guerre, comme beaucoup de Russes". "J'ai honte de dire que je suis Russe parce que même si la plupart des gens savent que ce n'est pas le peuple qui a voulu cette guerre, c'est notre président qui l'a décidé", explique celle qui est devenue professeure de français, pour des réfugiés. "Bien évidemment, il y a eu beaucoup de Russes qui sont contre cette guerre, mais on ne peut pas les entendre parce qu'avec le nouvel article dans le Code pénal, toute personne qui est accusée de diffuser une fausse information en disant que ce n'est pas une opération spéciale risque jusqu'à 15 ans de prison".

En contact régulier avec sa famille, qui habite dans les montagnes de l'Oural, Alina Gataullina parvient quand même à en parler avec eux, sur les réseaux sociaux. "Ce qui me fait le plus mal au cœur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes de mon entourage qui sont sous l'impact de cette propagande horrible. Parce que quand à la télé, l'information qui est diffusée H24 dit que ce n'est pas la guerre, que c'est une opération pour la paix. Les médias indépendants sont maintenant interdits en Russie. J'imagine que le cerveau des gens est obligé d'absorber cette information".

Elle raconte, avec une émotion palpable dans la voix, que la discussion se tend alors avec sa famille "parce qu'ils essayent de me persuader que c'est ici qu'on a une mauvaise image de ce qui se passe là-bas".

Il faut que l'Europe s'en mêle, car la victime de la guerre, c'est la vérité - Alina Gataullina, Russe installée à Pau

Alina aimerait d'ailleurs alerter "le monde entier", sur ce qu'il se passe en Ukraine et surtout les jeunes qu'elle voit trop peu dans les rassemblements. "Il ne faut pas croire que c'est le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Il faut s'apprêter au pire parce qu'on ne sait pas ce que Poutine a dans sa tête, c'est quelqu'un qui est complètement imprévisible", prévient-elle. Les sanctions contre la Russie sont inévitables selon elle mais elles risquent de peser encore plus sur la population.

Alina et Zhanara prévoient de créer une association, à Pau, pour aider les Ukrainiens, envoyer de l'aide humanitaire et aller récupérer des réfugiés bloqués à la frontière polonaise, sans savoir où aller.