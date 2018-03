Depuis que Canal + a coupé le signal des chaînes du groupe TF1, Gaston, 92 ans, ne peut plus regarder les "Douze coups de midi". Pour le retraité de 92 ans, qui vit seul dans une zone blanche de Creuse, le satellite est le seul moyen de capter la télé.

Janaillat, France

La guerre financière entre TF1 et les opérateurs Canal+, Free et Orange, a des conséquences peut-être un peu plus fortes qu'ailleurs en Creuse.

Ici il n'y a pas de réseau, pas d'ADSL, pas de TNT. La seule solution pour la télé c'était la parabole" - Le gendre de Gaston

Un exemple ? Gaston, 92 ans, qui habite seul à Janaillat dans une ancienne ferme esseûlée sur la route qui vient d'Azat-Châtenet. "Il aime beaucoup TF1", explique son gendre, Julien.

Au milieu de la guerre financière entre @TF1 et les diffuseurs @canalplus@orange et #Free, il y a Gaston, 92 ans, qui vit seul à Janaillat en #Creuse dans une zone blanche sans TNT, ni réseau. Le #satellite est son seul moyen de regarder la télé 📺📡 ➡ https://t.co/a1rHJfsuRjpic.twitter.com/PqFzk2cs0R — France Bleu Creuse (@FBCreuse) March 6, 2018

Sans le satellite, plus aucun moyen d'avoir la TV

Gaston est fan des "Douze coups de midi" sur TF1, "et quelques autres bricoles". Depuis vendredi dernier, "plus rien. Il n'y a plus la première".

Couper le signal comme ça sur un satellite, je trouve ça aberrant. Ils ne s'occupent pas de l'humain derrière" - Le gendre

Sur son téléviseur, écran noir sur la Une, il est écrit : "chaîne en option, veuillez contacter votre distributeur".

Les PDG coupent le signal "sur un problème d'ego"

Pour son gendre Julien, qui vient souvent lui rendre visite, les gens comme Gaston, les PDG de TF1, Canal+, Free, Orange et les autres les "prennent en otage".

"Les PDG, mon beau-père qui n'a que sa télé pour se distraire, ils n'y pensent pas. Sur un problème d'argent, d'ego entre eux, ils coupent le signal sans penser aux conséquences" - Le gendre

Il faut dire que Gaston est un grand amateur de TV. Dans le temps, il a même tenté de construire sa propre antenne de télé, pour tenter de capter les ondes hertziennes de Guéret ou de Clermont... sans succès.

On avait planté un poteau à un châtaignier qui faisait 18 mètres de haut, avec un tracteur !" - Gaston

Que peut faire Gaston ? Orienter sa parabole sur un autre réseau satellite, certes, "mais cela coûte de l'argent, il faut faire intervenir un professionnel", explique son gendre.

Alors, en attendant la fin de la guéguerre entre TF1 et ses diffuseurs, "on regarde les autres !", philosophe gaiement Gaston. Après tout... "Tout le monde veut prendre sa place", sur France 2 le midi, c'est pas si mal.