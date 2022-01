Guéthary en tête des villages où il fait bon vivre, la côte basque plébiscitée

Guéthary est le village où il fait le mieux vivre en France. C'est en tout cas ce qui ressort du classement 2022 établit par l'association des villes et villages où il fait bon vivre à partir d'un panel de critères sur la qualité de vie. De son côté, Bayonne est 3e dans la catégorie ville, Biarritz 12e et Anglet 15e.

187 critères objectifs

Le palmarès couvre 34 827 communes de France métropolitaine. Chacune est analysée sur 187 critères provenant de sources officielles. Quatre critères se sont ajoutés cette année, dont trois dans la nouvelle catégorie "attractivité immobilière" (évolution du prix moyen au m² pour les maisons sur 3 ans, pour les appartements sur 3 ans, et le taux de logements vacants depuis plus de 2 ans).

A partir de ces 187 critères, répartis dans 9 catégories - qualité de vie, sécurité, santé, commerces et services, transports, éducation, sports et loisirs, solidarité, attractivité immobilière - l'association donnent des points aux communes qui permettent d'établir un classement.

Bayonne et Biarritz en tête de leurs catégories

Deuxième en 2021, Guéthary arrive donc en tête pour les villages (moins de 2.000 habitants). En ce qui concerne les villes, Bayonne émarge à la troisième position (-1 place) derrière Angers (1er) et Annecy. Deux autres communes basques, Biarritz (12e) et Anglet (15e), figurent dans le top 20, tout comme Pau (19e).

Si on affine les classements, en fonction de l'importance de la population, ce sont six villes et villages de la côte basque qui occupent le haut de tableau. Biarritz arrive en première position des communes de 20.000 à 50.000 habitants devant Anglet. Bayonne, commune où il fait le mieux vivre dans les Pyrénées-Atlantiques, reste leader pour les villes de 50.000 à 100.000 habitants. En ce qui concerne les communes entre 5.000 et 10.000 habitants, Boucau pointe à la deuxième place et Bidart à la quatrième.

De nombreuses communes progressent

Parmi les plus fortes progressions sur un an, on notera que Saint-Jean-de-Luz, sixième ville où il fait le mieux vivre dans les Pyrénées-Atlantiques, gagne 84 places dans le classement général (140e) et 13 dans la catégorie des communes de 10.000 à 20.000 habitants (8e). Guéthary gagne 159 places au classement général (684e) sur l'ensemble des communes, Hendaye 174 places (788e), Hasparren 343 places (2280e), Saint-Palais 212 places (4363e).

Les communes de la côte et arrière-côte qui ont vu leur population s'accroitre ces dernières années ont également progressé dans le classement : Saint-Pierre-d'Irube (325e / +46 places), 9e au classement des communes du département, Ciboure (671e / +139), Ustaritz ( 700e / +9), Mouguerre (1213e / +210), Villefranque (1221e / +13), Urrugne (1209e / +319), Lahonce (1650e / +188), Ascain (1831e / + 359), Urt (3376e / +854), Bidache (9064e / +1656).

Les jolis villages dégringolent

Dans ces critères, la beauté, donnée subjective, n'entre pas en ligne de compte. Ainsi, Espelette, classée parmi les plus beaux villages de France n'émarge qu'à la 4302e place (943e pour les communes de 500 à 2.000 habitants), tandis qu'Ainhoa dégringole (-1330 places) pour se classer 15734e, comme Sare (-647 places / 10277e). Parmi les plus grosses baisses, on notera celles de Saint-Jean-Pied-de-Port (-682 places / 7858e) et Mauléon (-518 places / 5838e).