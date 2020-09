Guichen : un terrain de football en ... noyaux d'olives

A Guichen on n'a pas de pétrole mais on a des idées. La ville installe un terrain de football synthétique fait à base de noyaux d'olives. Fini les petites billes de plastique noir. A la place des noyaux d'olives finement concassés viennent garnir la pelouse synthétique.

C'est le premier terrain de ce genre en Bretagne, et le deuxième en France après La Ciotat (Bouches-du-Rhône) en janvier. Un choix plus écologique et sans risque pour la santé comparé aux terrains synthétiques à base de pneus recyclés. Un choix fort selon le maire de la commune, Dominique Delamarre. "C'est plus rassurant pour nous, pour le club et pour les parents, parce que ce terrain a été conçu pour l'école de football."

Un choix plus écologique

Parce que ce fameux plastique noir est controversé. Il comporte "des risques potentiels pour l’environnement" selon l'Anses et il pose encore des questions de santé publique. "Les questions de santé publique et de respect de l'environnement font partie des priorités des élus", assure Dominique Delamarre. "On a fait un autre choix et on en est fier."

Il faut regarder de près pour remarquer que les billes noires ont laissé la place à des morceaux d'olives concassées. © Radio France - Evan Lebastard

Robert Jobard, patron de la société qui réalise ce terrain reconnaît que Guichen est pionnier dans le domaine. "C'est avant-gardiste de faire ce choix-là, c'est notre première réalisation dans l'Ouest même si d'autres vont suivre." Par exemple Baud (Morbihan) qui doit l'inaugurer le sien dans quelques semaines ou encore Cholet (Maine-et-Loire).

Ce terrain aura coûté 940.000 € à la ville de Guichen. Une subvention de 120.000 € de l'Etat vient alléger la facture. La ligue du football amateur pourrait également subventionner à hauteur de 50.000 € la démarche. Ce terrain servira tous les jours aux 500 enfants de l'école de football. Il est aussi homologué pour la compétition et pourra servir au FC Guichen (R1) si les terrains en herbe sont impraticables l'hiver.