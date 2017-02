Guide Michelin 2017 : un nouveau restaurant étoilé à Reims

La ville de Reims compte désormais un restaurant étoilé de plus au guide Michelin : le restaurant Racine et son chef franco-japonais Kazuyuki Tanaka. En revanche déception pour l'autre chef rémois Philippe Mille qui n'obtient pas de troisième étoile.

Un de plus ! Le palmarès du guide Michelin a été dévoilé ce jeudi 9 février et la ville de Reims compte désormais un nouveau restaurant étoilé : le restaurant Racine. Le chef franco-japonais Kazuyuki Tanaka obtient donc sa première étoile au guide Michelin. Après avoir travaillé 5 ans au Japon dans des restaurants réputés et de différents styles, le chef Kazuyuki Tanaka a travaillé pendant 8 ans auprès de grands chefs de cuisine, Gilles Tournadre, Regis et Jacques Marcon, ou encore un certain... Phillipe Mille.

Pas de troisième étoile pour le chef des Crayères Philippe Mille

Philippe Mille, justement, qui n'entre pas dans le cercle très fermé des restaurants trois étoiles du Guide Michelin. Un cercle qui compte déjà un autre marnais : Arnaud Lallement, le chef de l'Assiette champenoise à Tinqueux, qui a reçu la récompense suprême du Guide Michelin en 2014. L'agglomération de Reims compte désormais 5 restaurants étoilés.

Restaurants étoilés dans la Marne :