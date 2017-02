CARTE - Guide Michelin 2017 : les restaurants étoilés en Franche-Comté

En Franche-Comté, 11 restaurants étoilés figurent au palmarès du guide Michelin 2017, dévoilé jeudi 9 février à Paris. Remarquable stabilité : aucun chef n'obtient une première ou une nouvelle étoile, mais aucun n'en perd.

Petit cru pour la Franche-Comté dans le guide Michelin 2017. Dans le palmarès révélé ce jeudi à Paris, aucun chef franc-comtois ne décroche une première ou une nouvelle étoile. Consolation, aucun n'en perd non plus. C'est important notamment pour la Maison Jeunet à Arbois, dans le Jura. Jean-Paul Jeunet a en effet passé la main en 2016 à son second, Steven Naessens. Une transmission sans accroc puisque le restaurant et son nouveau chef conservent deux étoiles.

Les restaurants étoilés en Franche-Comté

Cliquez sur chaque étoile pour trouver le nom du restaurant, son adresse et ses étoiles :