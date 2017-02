CARTE - Guide Michelin 2017 : neuf nouveaux restaurants étoilés en PACA

Le guide Michelin a dévoilé ce jeudi matin la liste des nouveaux restaurants étoilés de son édition française 2017. Neuf établissements de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sont récompensés.

Neuf tables de la région PACA ont été distinguées ce jeudi matin par l'édition 2017 du Guide Michelin. Les neufs chefs récoltent une précieuse étoile :

Pierre Reboul, à Aix-en-Provence

La Palmeraie, à La Croix-Valmer

Le Champ des Lunes, à Lauris

Le Jardin de Benjamin, à Lorgues

Fanny Rey, à Saint-Rémy-de-Provence

L’Olivier, à Saint-Tropez

Le Roc Alto, à Saint-Véran

Le Saint-Martin, à Vence

Toujours trois "3 étoiles" en PACA

Les grands trois-étoiles de la région conservent leur place dans le guide : La Vague d'or, à Saint-Tropez (Arnaud Donckele, 2013), Le Petit Nice, à Marseille (Gérald Passédat, 2008), Le Louis XV (Alain Ducasse, 1990, retirée 1997, retrouvée 1998, retirée en 2001, retrouvée 2003).

EN SAVOIR PLUS - Tous les étoilés du guide Michelin

Les restaurants supprimés du Michelin

Dans la région, quelques établissements perdent leur étoile et n'apparaissent donc plus au Michelin : Le Diapason (Avignon), Chez Michel - Brasserie des Catalans (Marseille), La Badiane (Sainte-Maxime), Stéphane Léger (Saint-Raphaël) et l'auberge Le Rebour (Roure).