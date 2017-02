Guide Michelin 2017 : Stéphane Carrade décroche une étoile au Pyla-sur-Mer

Le Guide Michelin a décerné une étoile au chef du Skiff Club de l'hôtel Ha(a)ïtza au Pyla. Stéphane Carrade, étoilé de longue date dans le Béarn puis à La Guérinière de Gujan-Mestras évoque une "surprise", 6 mois seulement après l'ouverture de l'établissement.

France Bleu Gironde : A peine ouvert et déjà étoilé !

Stéphane Carrade : C'est vrai qu'on a ouvert il y a à peine 6 mois et qu'on ne pensait pas être étoilé aussi vite. C'est très rapide et évidemment on est très contents. C'est beaucoup de travail avec de bons choix de la direction et un restaurant soigné qui a été décoré par Philippe Starck. J'ai aussi à mes côtés une très bonne équipe. On fait très attention sur le choix des produits avec un bon réseau de fournisseurs.

Les inspecteurs du Guide Michelin sont venus vous voir plusieurs fois ?

Oui, dès le troisième jour d'ouverture ils sont venus se présenter directement pour visiter les lieux. Ils sont revenus une deuxième fois en septembre sans nous avertir. On les a détecté mais on a fait comme d'habitude et puis une troisième fois encore. On l'a vu car ils ont posté des photos de nos plats sur les réseaux sociaux. Donc bien sur qu'on espérait cette étoile mais après seulement 6 mois d'activité cela nous paraissait compliqué.

Maintenant que vous avez cette étoile, vous allez changer votre façon de travailler ?

Non, on ne change rien. On sert les boulons et on essaie de faire mieux encore, de trouver des produits encore plus magnifiques. On va se faire plaisir et continuer à changer la carte régulièrement au gré de nos envies et de nos folies quotidiennes. On veut partager ça avec nos clients, nos fidèles et tous les autres. On ne doit rien lâcher et rester régulier pour conserver cette étoile l'an prochain