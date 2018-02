L'édition 2018 du guide rouge récompense Dorian Van Bronkhorst à Issoire dans le Puy-de-Dôme et Renaud Darmanin à Marcolès dans le Cantal. Les deux jeunes chefs auvergnats avaient déjà été remarqués par le Guide Gault & Millau.

Clermont, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Après un parcours d'apprentissage en Auvergne, notamment chez Laurent Jury à Royat, Dorian Van Bronkhorst a poursuivi sa quête d'excellence chez les frères Pourcel triplement étoilés, chez Robuchon à Londres, puis à l'Hôtel le Dylan restaurant Vinkeles à Amsterdan. Retour ensuite en Auvergne sur ses terres d'origine. Dorian Van Bronkhorst, 37 ans, dirige l'Atelier Yssoirien depuis 2012 à Issoire. Sa table colorée et contemporaine explore le monde des saveurs, mêlant terroir et cuisine asiatique.

Le chef et son second dans les cuisines de l'Atelier Yssoirien - Philippe Viallon

Dorian Van Bronkhorst était déjà passé dans les écrans radar d'un autre guide gastronomique : le Gault & Millau. Il a reçu la distinction de "Jeune Talent" 2017 de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Vieira n'est plus seul dans le Cantal

L'autre chef auvergnat désormais étoilé s'appelle Renaud Darmanin. Âgé de 33 ans, il a fait ses études au lycée hôtelier de Chamalières, avant de faire ses classes au Pré Catelan à Paris. Ce Puydômois d'origine est revenu sur ses terres auvergnates, mais dans le département voisin du Cantal, où il tient l'Auberge de la Tour depuis 2010. Une demeure de 17e siècle au plein cœur de Marcolès, classé parmi les plus beaux villages de France. Renaud Darmanin revendique une cuisine alliant tradition et modernité. Les inspecteurs du guide ont salué son menu gastronomique à 22 euros qui révèle une maîtrise les prix pour une carte "courte" et respectueuse des producteurs locaux.

Renaud Darmanin est un habitué des récompenses puisqu'il a été distingué à deux reprises par le Guide Gault & Millau avec le Trophée « Jeune Talent » Auvergne en 2014, puis avec le Trophée « Innovation » Auvergne-Rhône-Alpes en 2016.

Régis Marcon en ambassadeur trois étoiles

Treize restaurants auvergnats font désormais partie du Guide Michelin. En chefs de file, Régis Marcon et son fils gardent solidement leurs trois étoiles à Saint-Bonnet-le-Froid en Haute-Loire. Serge Vieira doublement étoilé à Chaudes-Aigues dans le Cantal. Xavier Beaudiment à Durtol. dans le Puy-de-Dôme.

Les restaurants auvergnats étoilés par département

Allier

Maison Decoret (Vichy) *

Cantal

Serge Vieira (Chaudes-Aigues) **

L'Auberge de la Tour (Marcolès)*

Haute-Loire

Régis et Jacques Marcon (Saint-Bonnet-le-Froid) ***

Le Haut Allier (Alleyras) *

Puy-de-Dôme