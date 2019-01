Guide Michelin 2019 : l'Aveyronnais Sébastien Bras s'étonne de retrouver les étoiles qu'il avait rendues

Le chef du restaurant Le Suquet à Laguiole se voit décerner deux étoiles dans l'édition 2019. Il avait pourtant rendu sa distinction, et demandait à ne plus réapparaître dans le guide gastronomique.

Laguiole, France

Sébastien Bras n'y comprend plus rien. Le chef du restaurant Le Suquet à Laguiole (Aveyron), s'est "étonné" lundi de sa réapparition dans le guide Michelin 2019, avec deux étoiles. Cet ex-triple étoilé avait obtenu de ne plus figurer dans l'édition 2018, dans une initiative inédite.

"Le 20 septembre 2017, nous avons demandé au guide Michelin à ne plus paraître dans leurs éditions, et ce, dès 2018. Notre requête a été acceptée puis effective. Aussi, nous avons appris avec étonnement que nous réapparaissons dans le guide 2019", relève le chef dans un communiqué transmis à l'Agence France Presse.

"Cette décision contradictoire nous laisse dubitatifs, même si, de toute façon, nous ne nous sentons plus concernés. Ni par les étoiles, ni par les stratégies du guide. J'ai exprimé ma position l'an passé et suis toujours dans le même état d'esprit, avec encore et toujours la confiance de nos clients", ajoute-t-il.

Sébastien Bras, qui a pris la suite de son père Michel Bras il y a dix ans à la tête du Suquet, distingué en 1999 par trois étoiles, avait demandé à ne plus figurer dans la bible gastronomique française en 2017, pour avoir "l'esprit libre" et moins de "pression".