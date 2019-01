Guide Michelin 2019 : l'Alsace perd son restaurant trois étoiles

Alsace, France

Le palmarès 2019 du guide Michelin a été dévoilé ce lundi 21 janvier à Paris. Dans la région, il reste toujours 31 restaurants étoilés dont six restaurants 2 étoiles. L'Auberge de l'Ill, le restaurant d'Illhaeusern en Alsace, triple étoilé depuis 51 ans, perd sa troisième étoile. Trois restaurants font leur entrée dans le guide et obtiennent leur première étoile. Les Funambules à Strasbourg, La Carambole à Schiltigheim et l'Orchidée à Altkirch. Ce dernier entre dans le guide, un an tout juste après son ouverture.

Trois restaurants perdent leur unique étoile, l'Hostellerie du Rosenmeer à Rosheim, le Relais de la poste à la Wantzenau, et le Gavroche à Stasbourg.

Le nouveau prix Michelin de l’accueil et du service en salle récompense une équipe alsacienne. Il revient à Sarah Benahmed, la responsable du restaurant le Crocodile à Strasbourg.

Les nouveaux étoilés en Alsace

Trois restaurants en Alsace décrochent leur toute première étoile

Les funambules à Strasbourg

La carambole à Schiltigheim

L’orchidée à Altkirch

Tous les restaurants étoilés en Alsace

L'Alsace compte 31 restaurants étoilés dont 6 restaurants 3 étoiles, mais plus aucun dans la cour des grands.

Bas-Rhin

.

Haut-Rhin