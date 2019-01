VIDÉOS - Guide Michelin 2019 : six nouveaux restaurants étoilés en Occitanie

Fin du suspense ce lundi 21 janvier, le palmarès 2019 du célèbre guide Michelin a été dévoilé en fin d'après-midi depuis la salle Gaveau dans le 8e arrondissement de Paris. En région Occitanie, six nouveaux établissements sont récompensés.

Occitanie, France

L'attente a pris fin... la nouvelle sélection a été annoncée ! Le guide Michelin a dévoilé ce lundi ses nouvelles étoiles 2019. Quelque "75 restaurants seront promus, dans les catégories 1, 2, 3 étoiles, ce qui est un record chiffré", avait annoncé Gwendal Poullennec, le tout nouveau directeur international du guide Michelin. Pour la région Occitanie, six nouveaux établissements sont distingués.

Six nouveaux établissements 1* étoile en Occitanie

68 restaurants obtiennent une première étoile dans le palmarès du célèbre guide rouge. En Occitanie, six nouveaux établissements obtiennent cette distinction.

"Le Cénacle", à Toulouse

"Äponem - Auberge du Presbytère", à Vailhan (Hérault)

"The Marcel", à Sète (Hérault)

"La Table de Castigno", à Assignan (Hérault)

"Restaurant de Lauzun", à Pézenas (Hérault)

"L'Allée des Vignes", à Cajarc (Lot)

Avec étonnement, Sébastien Bras, chef du restaurant "Le Suquet" à Laguiole (Aveyron), se voit décerner deux étoiles dans l'édition 2019. Il avait pourtant rendu sa distinction et avait demandé à ne plus réapparaître dans le guide gastronomique.

Pour mémoire, une table d'Occitanie est toujours décorée des trois-étoiles, "Auberge du Vieux Puits" à Fontjoncouse (Aude) avec Gilles Goujon. Cinq établissements affichaient deux étoiles : "Le Parc Franck Putelat" à Carcassonne (Aude) avec Franck Putelat, "Alexandre" à Garons (Gard) avec Michel Kayser, "Michel Sarran" à Toulouse avec Michel Sarran, "Le Puits St-Jacques" à Pujaudran (Gers) avec Bernard Bach et "Le Gindreau" à Saint-Médard (Lot) avec Pascal Bardet.

Et un établissement perd son étoile en Occitanie et n’apparaît donc plus dans le célèbre guide rouge : "La Coquerie" à Sète (Hérault).

Les nouvelles adresses du Bib Gourmand 2019 en Occitanie

Peu cette sélection étoilée, le célèbre guide rouge avait dévoilé les nouvelles adresses de son Bib Gourmand. Il s'agit d'une sélection de tables de qualité à petit prix : des restaurants proposant un menu (entrée, plat, dessert) à moins de 33 euros en province et moins de 37 euros à Paris. En Occitanie, six nouveaux établissements font partie des adresses du Bib Gourmand 2019.

Dans le Gard : "La Pie qui Couette" à Nîmes et "Le Patio by Lou Caléou" à Sommières.

: "La Pie qui Couette" à Nîmes et "Le Patio by Lou Caléou" à Sommières. En Haute-Garonne : "L'Equilibre" à Toulouse / Balma.

: "L'Equilibre" à Toulouse / Balma. Dans le Gers : "Domaine de Baulieu" à Auch.

: "Domaine de Baulieu" à Auch. Dans l'Hérault : "Le Bistro Urbain" à Montpellier.

: "Le Bistro Urbain" à Montpellier. Dans le Lot : "Le Médiéval" à Puy-L'Evêque.

.