Guide Michelin 2019 : une étoile pour l'Auberge de Montfleury à Saint-Germain (Ardèche)

Saint-Germain, Ardèche, France

La consécration pour Richard Rocle ! Le chef de l'Auberge de Montfleury, située à Saint-Germain (Ardèche) vient d'obtenir sa première étoile Michelin. Elle lui a été décernée lors de la cérémonie qui se tenait salle Gaveau, à Paris, lundi 21 janvier. Le chef propose notamment une "terrine de foie gras, compotée de poire et de pomme", "demi-pigeon comme un pot-au-feu" ou encore un "cœur de longe de veau d'Ardèche à juste température".

Les menus du jour sont à 20 euros, la formule la plus onéreuse revient à 105 euros par personne. Il s'agit d'un des "toqués" de France Bleu Drôme Ardèche.

La Carte du chef

Entrées : Saumon des Iles Féroé en Gravelax, tartare de betterave, condiment moutarde / Terrine de Foie Gras de canard IGP Sud-Ouest « au vin chaud », compotée de poire et pomme.

Plats : Demi-Pigeon de la Maison Chabert comme un « pot au feu », légumes du pot, Bouillon de champignon et siphon tapenade / Cœur de longe de Veau d’Ardèche à juste température, jus réduit et vinaigre de Mr Petit, tarte végétale, Graines de courges et herbes sauvages

Desserts : Texture de potiron à la vanille, bavaroise marron, sablé vanille et sorbet mascarpone / Gavotte et crémeux café, confit et gelée de poire, sablé « pressé » et crème glacée whisky / Biscuit madeleine, compotées de pomme, jus de pomme et Tapioca au thé noir, Ganache montée « Opalys » au thé

Les autres restaurants de nos départements étoilés

Un trois étoiles : Anne-Sophie Pic sur son restaurant valentinois (qui conserve aussi son macaron sur son établissement parisien).

Un deux étoiles : Les Cèdres à Granges-les-Beaumont. Chef Jacques Bertrand.

Les une étoile :