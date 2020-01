Guide Michelin 2020 : "On a toujours une petite appréhension avant sa sortie"

Mûr-de-Bretagne, France

La sortie du Guide Michelin : un moment attendu et redouté par les chefs. Christophe Le Fur, chef étoilé de l'auberge Grand Maison à Mûr de Bretagne en sait quelque chose.

Etoile perdue en 2016...

En 2016, quand il perd son étoile, la sanction est immédiate. "Pendant un ou deux mois, on avait les clients qui étaient là, qui nous soutenaient et puis finalement _on a perdu entre 30 et 35 % de notre chiffre d'affaire_", explique le chef. Quelques mois après la perte de l'étoile, le restaurant est placé en redressement judiciaire. "C'est compliqué pour une petite maison comme nous ici à Mûr de Bretagne mais on y a cru, on a travaillé, l'équipe est restée et puis on a récupéré l'étoile".

... récupérée en 2018

Etoile retrouvée en 2018 et clients de retour. L'an dernier le guide écrivait à propos du restaurant de Christophe Le Fur : "quel plaisir de découvrir une cuisine comme celle-ci en cœur de Bretagne !"

Actuellement, il y a 35 restaurants étoilés au guide Michelin en Bretagne.