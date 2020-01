Guide Michelin 2020 : l'Auberge de la Pomme, dans l'Eure, perd son étoile

Avant la parution officielle du palmarès 2020 des étoilés du Guide Michelin prévue ce lundi, on apprend que l'Auberge de la Pomme, aux Damps, dans l'Eure, a perdu son étoile. Son chef, William Boquelet, a été informé de cette décision du Michelin dès vendredi et a publié un communiqué.

Les Damps, France

Le Guide Michelin dévoile son palmarès 2020 ce lundi 27 janvier mais l'on sait déjà que l'un des étoilés normands est déchu. William Boquelet chef de l'Auberge de la Pomme aux Damps, dans l'Eure, a perdu son étoile. Huit ans qu'il l'avait décrochée. Il a été prévenu la semaine dernière, "la nouvelle fut terrible et inattendue" écrit-il dans un communiqué. "Ces huit années nous ont permis de nous améliorer. Nous acceptons leur décision (...). Une page se tourne, l'histoire continue".

Je sais toujours cuisiner

William Boquelet, que nous avons joint ce lundi matin, reste combatif. "Je sais toujours cuisiner et ma femme sait toujours accueillir le public" nous a-t-il confié. Et il attend de voir le palmarès officiellement dévoilé pour s'exprimer plus largement sur le sujet.

Capture d'écran du communiqué de l'Auberge de la Pomme.