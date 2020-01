Guide Michelin 2020 : les trois restaurants étoilés du Limousin conservent leur macaron

Pas de perdant, pas d'étoile supplémentaire et pas de nouveau lauréat non plus. Statu quo parfait dans le Guide Michelin qui a dévoilé son palmarès 2020 ce lundi soir. Les trois restaurants étoilés du Limousin conservent leur macaron.

Pas de perdant, pas d'étoile supplémentaire et pas de nouveau lauréat non plus. Statu quo parfait dans le Guide Michelin 2020 qui a dévoilé son palmarès ce lundi soir. Les trois restaurants étoilés du Limousin conservent leur macaron. Le Guide rouge confirme donc la qualité reconnue des trois restaurants de Haute-Vienne et de Corrèze déjà couronnés :

- Le Moulin de la Gorce, à la Roche l'Abeille, emmené par le Chef Pierre Bertranet

- La Chapelle Saint Martin, à Nieul en Haute-Vienne, avec le Chef Gilles Dudognon

- La Table d'Olivier, à Brive-la-Gaillarde, dirigée par le Chef Pierre Neveu

La Nouvelle Aquitaine compte par ailleurs dix nouveaux restaurants étoilés. La semaine dernière déjà, le Guide Michelin avait prononcé un statu quo parfait pour les "bibs" gourmands de Haute-Vienne et de Corrèze, une distinction du guide qui récompense les très bonnes tables à moins de 33 euros le menu complet.