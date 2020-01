Guide Michelin 2020 : trois nouveaux restaurants étoilés en Occitanie

Le guide Michelin annonce son palmarès 2020 ce lundi 27 janvier, depuis le Pavillon Gabriel à Paris à partir de 16h30. En région Occitanie, trois établissements sont distingués, deux 2* étoiles et un 1* étoile.

Occitanie, France

Appréhension, inquiétude ou espoir... c'est fini, la nouvelle sélection 2020 du guide Michelin a été dévoilée ce lundi en fin d'après-midi depuis Paris. Au total, il y a 628 tables étoilées, soit quatre de moins qu'en 2019. Après avoir retiré la troisième étoile de tables réputées comme celle de Marc Veyrat et plus récemment, celle de Paul Bocuse, le guide avait fait savoir qu'il n'y aurait pas d'autres rétrogradations de ce type.

"Il n'y a pas d'autres établissements trois étoiles en 2019" remis en cause "dans le millésime 2020", a annoncé le patron du guide rouge, Gwendal Poullennec, dont c'est la deuxième édition à ce poste. Pour la région Occitanie, trois nouveaux établissements sont récompensés dans le palmarès du guide Michelin 2020.

Une sélection "gastronomie durable"

Avant de révéler les nouveaux lauréats de ses fameuses étoiles, le guide Michelin a lancé lundi, pour la première fois, une sélection "gastronomie durable" reconnaissable à un pictogramme représentant une feuille et distinguant des chefs soucieux du respect de l'environnement.

Deux nouveaux établissements 2* étoiles en Occitanie

Dans les nouveautés au Bibendum, les 2* et 3* étoiles sont présentés par catégories (mer, ville, montagne). Côté mer et littoraux méditerranéen et atlantique, à 2* étoiles, un établissement est récompensé en Occitanie.

Dans l'Aude : "La Maison Saint-Crescent", à Narbonne avec Lionel Giraud et Aurélie Ihamouine

À la ville, à 2* étoiles, un établissement est récompensé en Occitanie.

En Haute-Garonne : "PY-R", à Toulouse avec Pierre Lambinon et Xavier Saffon-Peres

Un nouvel établissement 1* étoile en Occitanie

49 restaurants obtiennent une première étoile dans le palmarès du célèbre guide rouge. En Occitanie, un nouvel établissement obtient cette distinction.

En Haute-Garonne : "Hedone", à Toulouse avec Balthazar Gonzalez

Pour mémoire en 2019, une table d'Occitanie est toujours décorée des trois étoiles, "L'Auberge du Vieux Puits" à Fontjoncouse (Aude) avec Gilles Goujon. Cinq établissements affichent deux étoiles : "Le Parc Franck Putelat" à Carcassonne (Aude) avec Franck Putelat, "Alexandre" à Garons (Gard) avec Michel Kayser, "Michel Sarran" à Toulouse avec Michel Sarran, "Le Puits Saint-Jacques" à Pujaudran (Gers) avec Bernard Bach et "Le Gindreau" à Saint-Médard (Lot) avec Pascal Bardet.

Huit nouvelles adresses dans le Bib Gourmand 2020 en Occitanie

Pour les amateurs de bonnes tables à prix raisonnables, le guide Bib Gourmand sélectionne le meilleur rapport qualité/prix pour des adresses présentant au moins un menu (entrée, plat et dessert) pour un maximum de 34 € en province et 38 € à Paris. En Occitanie, huit nouveaux établissements font partie des adresses du Bib Gourmand 2020.

En Ariège : "Le Carré de l'Ange", à Saint-Lizier

: "Le Carré de l'Ange", à Saint-Lizier Dans l' Aude : "Le Bastion", à Lagrasse

: "Le Bastion", à Lagrasse Dans le Gard : "L'ArtYsan", à Quissac

: "L'ArtYsan", à Quissac En Haute-Garonne : "L'Air de Famille", à Toulouse

: "L'Air de Famille", à Toulouse En Haute-Garonne : "Nino", à Toulouse

: "Nino", à Toulouse En Haute-Garonne : "Une Table à Deux", à Toulouse

: "Une Table à Deux", à Toulouse Dans l' Hérault : "Pica Pica", à Béziers

: "Pica Pica", à Béziers Dans les Pyrénées-Orientales : "Les Loges du Jardin d'Aymeric", à Clara

à lire aussi VIDÉO - Le restaurant toulousain l'Hédone pressenti pour une première étoile au Guide Michelin

à lire aussi Le restaurant Paul Bocuse perd sa troisième étoile