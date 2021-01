Guide Michelin 2021 : cinq restaurants récompensés, 52 étoilés dans le Grand Est

Le palmarès 2021 du Guide Michelin a été dévoilé ce lundi, malgré la crise sanitaire qui a obligé et oblige encore les restaurants à rester fermés. Le Grand Est compte un restaurant deux étoiles de plus et quatre nouveaux étoilés, tous en Alsace. Il y a dans la région 52 restaurants étoilés.