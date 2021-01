Guide Michelin 2021 en Vaucluse : quatre restaurants décrochent leur première étoile, deux sont rétrogradés

Ils ont souvent appris la nouvelle en direct, en assistant à la cérémonie dévoilant le palmarès 2021 du Guide Michelin ce lundi. Quatre restaurants de Vaucluse décrochent leur première étoile : Mathieu Desmarest pour le restaurant "Le Pollen" à Avignon, Christophe Schuffenecker pour "La Salle à manger" du château de Mazan, Camille Lacome et Agathe Richou du restaurant "La mère Germaine" à Châteauneuf-du-Pape et Christophe Chiavola pour "Le château de Massillan" à Uchaux.

"J'ai déjà eu une étoile à Megève, mais cette année, il y a une émotion particulière, c'est une récompense pour toute l'équipe" - Christophe Schuffenecker, chef du restaurant "La Salle à manger" du château de Mazan

Parmi les nouveaux chefs étoilés dans le département, on compte Christophe Schuffenecker. Il est à la tête des cuisines de "la Salle à manger" au château de Mazan depuis un an seulement. Un chef sur son petit nuage à l'annonce de cette reconnaissance : "j'ai déjà eu une étoile à Megève à l'Alpaga, mais cette année, il y a une émotion particulière. On a énormément travaillé l'année dernière pour arriver à ce niveau, nous n'étions pas nombreux et nous n'avons ouvert que trois mois".

Cette édition 2021 du Guide Michelin est particulière en raison de la crise sanitaire qui a durement frappé la restauration. Antoine Pétrus est le directeur général de Maison et Vignobles de Provence, qui détient le restaurant "La mère Germaine". Pas question pour lui de céder au pessimisme ambiant, il ne veut garder que le positif de cette première distinction au Guide Michelin : "c'est un honneur et une récompense pour toute l'équipe, les producteurs avec qui nous travaillons, les clients qui nous ont fait confiance".

Deux restaurants historiques ont en revanche perdu leur étoile : Sevin à Avignon et la Maison Prévôt à Cavaillon. Ils sont toujours distingués avec trois fourchettes mais n'ont plus de macaron.