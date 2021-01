Guide Michelin 2021 : 13 nouveaux restaurants étoilés en PACA, dont le seul "3 étoiles" du palmarès

La nouvelle sélection 2021 du guide Michelin a été dévoilée ce lundi à la mi-journée en direct de la Tour Eiffel à Paris. Le rendez-vous a été maintenu en dépit de la crise sanitaire afin de "mettre en lumière la combativité, le courage et le talent de nos cheffes et chefs, de valoriser leurs producteurs de proximité, et d’encourager tous les gourmets à réinscrire dès que possible les bonnes tables dans leur quotidien", indique la direction du célèbre guide. En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 13 établissements sont récompensés dans le palmarès du guide Michelin 2021.

Un seul restaurant "trois étoiles" en France

AM par Alexandre Mazzia, Alexandre Mazzia (Marseille)

Alexandre Mazzia est le seul chef à obtenir une troisième étoile cette année. Il rejoint les 33 autres "trois étoiles" du Guide Michelin.

12 nouveaux établissements "une étoile" en PACA

Cinquante-quatre restaurants obtiennent une première étoile dans le palmarès du célèbre guide rouge. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, 12 établissements et leurs chefs sont distingués.

Alpes-de-Haute-Provence

Le Bistronomique, Pierre Grein (Manosque)

Alpes-Maritimes

Les Agitateurs, Samuel Victori (Nice)

Louroc-Hôtel du Cap Eden Roc, Sébastien Broda (Antibes)

L'Or Bleu, Alain Montigny (Théoule-sur-Mer)

Bouches-du-Rhône

Restaurant Mickaël Féval, Mickaël Féval (Aix-en-Provence)

Signature, Coline Faulquier (Marseille)

Villa Salone, Alexandre Lechêne (Salon-de-Provence)

Monaco

La table d'Antonio Salvatore au Rampoldi, Antonio Salvatore (Monaco)

Var

Colette - Hôtel Sezz, Philippe Colinet (Saint-Tropez)

Vaucluse

La Salle à Manger du Château de Mazan, Christophe Schuffenecker (Carpentras)

La mère Germaine, Camille Lacome et Agathe Richon (Châteauneuf-du-Pape)

Pollen, Mathieu Desmarest (Avignon)

Seuls deux établissements français décrochent une deuxième étoile cette année, aucun dans la région.

Prix spéciaux Michelin

Le guide Michelin a par ailleurs récompensé plusieurs professionnels de la région PACA et leur a remis ses "prix spéciaux 2021" pour la qualité des desserts, du service et de la sommellerie. Deux prix ont également été décernés à des jeunes chefs prometteurs, dont un pour une jeune cheffe marseillaise.

Prix spécial "Passion Dessert"

Maëlle Brugua (Château de la Gaude, Aix-en-Provence)

Yannick Piotrowski (La Magdeleine-Mathias Dandine, Gémenos)

Prix spécial "Welcome & service"

Delphine Alemany (La Closerie, Ansouis)

Prix spécial "Sommellerie"

Vanessa Massé (Pure & V, Nice)

Prix spécial du "Jeune chef de l'année 2021"

Coline Faulquier (Signature, Marseille) remporte également sa première étoile.

