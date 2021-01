Guide Michelin 2021 : une première étoile pour le restaurant parisien MoSuke de Mory Sacko

Mory Sacko, 28 ans, commence bien l'année. Après l'ouverture il y a quelques mois de son restaurant MoSuke (rue Raymond Losserand, dans le 14e arrondissement de Paris), le jeune chef a obtenu lundi une première étoile dans le Guide Michelin 2021. Le cuisinier avait déjà fait sensation lors de sa participation au concours télévisé Top Chef, diffusé sur M6, la saison précédente.

Passé au Royal Monceau et au Mandarin Oriental avec Thierry Marx, Mory Sacko a puisé dans différentes cultures pour donner naissance à son restaurant. Chez MoSuke (contraction de son prénom Mory et de Yasuke, samouraï africain du Japon), on sert une cuisine qui fait voyager, aux influences japonaise et africaine.

Mory Sacko a également reçu le prix du Jeune Chef de l'année 2021, qu'il partage avec la Marseillaise Coline Faulquier, elle aussi ancienne candidate de Top Chef.