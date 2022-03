Guide Michelin 2022 : L'Éveil des Sens à Mayenne conserve son étoile

C'est un palmarès très attendu par le monde de l'hôtellerie-restauration en France et les fins gourmets. Le Guide Michelin 2022 a dévoilé son palmarès ce mardi. En Mayenne, un seul restaurant est encore récompensé. Il s'agit de L'Éveil des Sens à Mayenne. L'établissement conserve son étoile, acquise en 2011.

Une récompense pour les salariés de cette belle table de notre département, ainsi que pour son chef Nicolas Nobis. L'Éveil des Sens travaille essentiellement avec des producteurs mayennais et défend la cuisine française. On peut y déguster actuellement un foie gras de canard, gelée passion, mangue confite au poivre long, ou encore une canette en deux cuisons, jus à la bière n° 14 et son chou- fleur, ail des ours, crémeux de morille.

Pour ce cru 2022, le Guide Michelin a donné une troisième étoile à deux nouveaux restaurants en France, une deuxième étoile pour six nouveaux restaurants. Vous retrouvez l'intégralité du palmarès ici.