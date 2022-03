Guide Michelin 2022: Malgré les difficultés, l'Auberge du Pont continue de croire en son étoile

Après avoir obtenu une étoile à l'occasion du premier confinement de mars 2020, l'Auberge du Pont n'a pas encore pu profiter réellement de celle-ci, obtenue de main de maître auprès du Guide Michelin.

En effet une semaine seulement après la réouverture post confinement, l'établissement, situé à Pont-du-Château, a été ravagé par un terrible incendie dans le courant du mois de juin 2020, à peine 8 jours après le retour aux fourneaux du chef et de son équipe.

Avec l'espoir de pouvoir retrouver sa clientèle au mois de juillet prochain, le chef Rodolphe Regnauld se souvient de son émotion et de sa surprise au moment d'être promu sur la piste aux étoiles du célèbre guide rouge. Une fierté pour lui et sa compagne Christelle, qui l'accompagne dans cette aventure, mais aussi la récompense d'une équipe qui aime proposer sur ses tables des plats aux esprits bretons et auvergnats.

Au moment où le nouveau palmarès 2022 va être rendu public à Cognac, le chef n'a que peu de doute de pouvoir conserver son étoile, impatient de pouvoir enfin la faire briller dès le mois de juillet, date à laquelle le restaurant devrait ré-ouvrir ses portes au public.

Voici la carte des 14 établissements étoilés par le guide Michelin avant la publication du nouveau palmarès 2022.